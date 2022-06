Duitsland, Frankrijk en Italië steunen EU-ambities van Oekraïne

De Duitse bondskanselier Scholz (l.) schudt handen met de Oekraïnse president Zelensky (r.), in het midden de Franse president Macron. Ze waren donderdag op bezoek in Kyiv. Beeld AFP

Ook de Europese Commissie zal vrijdag naar verwachting het licht voor Oekraïne – en voor Moldavië – op groen zetten. In het ontwerpadvies dat op tafel ligt staat dat de kandidaatstatus voor beide landen gerechtvaardigd is ‘in de verwachting’ dat ze snel de rechtsstaat hervormen en corruptie aanpakken. Pas dan kunnen de onderhandelingen met Brussel over toetreding daadwerkelijk beginnen.

De steun van Berlijn, Parijs en Rome kwam donderdag na een symbolisch bezoek van kanselier Scholz, president Marcon en premier Draghi aan Kyiv. Daar spraken ze onder meer met de Oekraïense president Zelensky en bezochten ze de door de Russen verwoeste stad Irpin. ‘Een heroïsche stad gebrandmerkt door barbarij’, zei Macron tegen meegereisde journalisten van persbureaus. Scholz sprak over ‘ongekende wreedheid’.

‘Mijn collega’s en ik zijn vandaag in Kyiv met een duidelijke boodschap: Oekraïne hoort bij de Europese familie’, zei Scholz na afloop van het overleg met Zelensky. Tot begin deze week was de kanselier afhoudend over de Europese ambities van Oekraïne. ‘We steunen allemaal de onmiddellijke kandidaatstatus voor Oekraïne’, aldus Macron.

Druk

Zelensky diende op 28 februari, vier dagen na de Russische inval, het verzoek tot EU-lidmaatschap in. Sindsdien oefende hij bijna dagelijks druk uit op de EU-landen om Oekraïne aan te merken als kandidaatlid. Deze status is van politiek belang: het geeft Oekraïne een Europees perspectief.

Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en België zijn nog niet overtuigd over het toekennen van de deze status. Zij vinden dat Oekraïne die pas mag krijgen nadat de rechtsstaat is versterkt en corruptie beter wordt aangepakt, en niet andersom zoals de Commissie adviseert. Alle regeringsleiders hebben een veto als ze volgende week het besluit moeten nemen.

De steun van Frankrijk, Duitsland en Italië én een positieve aanbeveling van de Commissie, maakt de kans op een voor Oekraïne gunstig besluit veel groter. Polen, de Baltische staten en Roemenië schaarden zich al eerder achter het verzoek van Kyiv. Diplomaten verwachten dat premier Rutte onder deze druk zijn bedenkingen opzij zal zetten.

Scholz zei in Kyiv dat de onderhandelingen met de Balkanlanden die al jaren in de EU-wachtkamer zitten (Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië) versneld moeten worden. Ook wil hij Moldavië, dat recent bij de EU aanklopte, de kandidaatstatus geven. Georgië, dat eveneens EU-lid wil worden, zal langer moeten wachten. De toetredingsonderhandelingen duren vele jaren, het kandidaatland moet alle EU-wetten overnemen. Diplomaten verwachten dat Oekraïne op zijn snelst over tien jaar daadwerkelijk lid is van de EU.

Wapens

Zelensky maakte duidelijk dat hij snel meer en zwaardere wapens nodig heeft. Nu sneuvelen er volgens hem dagelijks tussen de 100 en 200 Oekraïense soldaten en veroveren de Russische militairen steeds meer gebied in het oosten en zuiden van Oekraïne. Scholz en Macron zegden extra hulp toe. De Franse president benadrukte verder dat Kyiv de voorwaarden bepaalt voor eventuele vredesbesprekingen met Moskou. Eerder lag de Franse president onder vuur omdat hij zei dat Poetin niet vernederd mocht worden, waarmee hij de indruk wekte Oekraïens grondgebied aan Rusland te willen afstaan.

Zelensky drong verder aan op nieuwe sancties tegen Rusland, onder meer een boycot van Russisch gas. Dat staat vooralsnog niet op de agenda van de Europese regeringsleiders als ze elkaar volgende week in Brussel treffen. De vorige maand afgesproken olieboycot was al moeilijk genoeg.