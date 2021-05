Duitsland erkent genocide Namibië en zegt 1,1 miljard euro aan hulpgeld toe

Eén van de schedels van mensen uit de Nama- en Herero-volkeren die tijdens een ceremonie in Belijn in 2018 werden teruggeven aan Namibië. De menselijke resten zijn van slachtoffers van het Duitse koloniale geweld tussen 1904 en 1908. Beeld Reuters

Tussen 1904 en 1908 werden tienduizenden mensen uit de Nama- en Herero-volkeren door Duitse troepen vermoord. Namibië was destijds een Duitse kolonie.

Duitsland ziet de 1,1 miljard euro niet als een schadevergoeding, maar als bijdrage voor een betere toekomst voor Namibië. Het geld moet vooral terechtkomen bij de Nama en Herero, die destijds het meest onder het Duitse koloniale bewind hebben geleden.

Op de Conferentie van Berlijn in 1884 werd Namibië aan Duitsland toebedeeld. De Duitsers noemden het destijds Duits-Zuidwest-Afrika. De Nama en Herero kwamen aan het begin van de 20ste eeuw in opstand tegen het koloniale bewind. De Duitsers sloegen hard terug: 80 procent van de Herero’s en 50 procent van de Nama’s werden vermoord. Overlevenden werden onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in concentratiekampen. In 1985 werd het Duitse geweld door de Verenigde Naties als eerste genocide van de 20ste eeuw aangemerkt. Sinds 2015 onderhandelden Namibië en Duitsland over herstelbetalingen.