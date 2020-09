Duitsland en Italië blij met migratiepact, hulporganisaties zijn uiterst kritisch

Vluchtelingen vlak na aankomst op Lesbos in maart dit jaar. Beeld AFP

Zoltan Kovacs, woordvoerder van de Hongaarse regering in een algemene reactie (op Twitter): ‘Wij geloven dat de Europese Unie en haar lidstaten moeten samenwerken om de toenemende druk van migratie op onze grenzen weg te nemen. Wij geloven dat de Europese grenzen beschermd moeten worden. Externe hotspots moeten worden opgezet om asielaanvragen te verwerken. Hongarije steunt niet de verplichte herverdeling van vluchtelingen, maar het verdedigt wel de gezamenlijke grenzen.’

Giuseppe Conte, premier van Italië (op Twitter): ‘Het migratiepact is een belangrijke stap naar een waarlijk Europees migratiebeleid. De Europese Raad van regeringsleiders moet een echte balans vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid. Zekerheid over terugsturen en herverdelen is noodzakelijk. De landen van eerste aankomst kunnen niet in hun eentje in naam van Europa de migratiestromen beheersen.’

Horst Seehofer, minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland in een verklaring: ‘Het voorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteerde is een goede basis voor concrete discussies met de lidstaten van de EU. Ons doel is een akkoord te bereiken over de principes van het Europese migratie- en asielbeleid in de resterende maanden van het Duitse voorzitterschap van de EU. Op dit moment is er geen functionerend Europees migratiebeleid, zoals de gebeurtenissen in Moria duidelijk hebben laten zien.’

Leo Lucassen, migratiedeskundige en directeur van het Internationale Instituut Sociale Geschiedenis (IISG): ‘Ik zie veel wishful thinking over solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, maar het slagen van dit plan hangt helemaal af van de bereidwilligheid van de lidstaten. Als je ziet hoe moeilijk het nu al is om een paar honderd mensen uit Lesbos over te nemen na de brand in Moria, heb ik er een hard hoofd in dat hierin verandering komt.’

Aan de Europese buitengrens moeten asielzoekers worden geschift in kansrijk en kansarm. Kansarmen moeten snel worden beoordeeld en teruggestuurd.

Jorrit Rijpma, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Leiden: ‘Ik maak me zorgen over de effecten van de grensprocedure. Hoe voorkom je dat er niet weer mensen op een kluitje komen vast te zitten in Griekenland en Italië?’

Nicola Procaccini, Europarlementariër voor de extreemrechtse Fratelli d’Italia: ‘We weten uit ervaring dat er problemen ontstaan in de centra. De landen van aankomst zitten dan nog steeds met de last van ongerechtvaardigde asielzoekers.’

Evita Bloemheuvel, VluchtelingenWerk Nederland: ‘We vrezen dat de bescherming van vluchtelingen ernstig onder druk komt te staan door zogeheten ‘voorprocedures’ aan de buitengrenzen van Europa in te voeren. Dit betekent dat er in vijf dagen wordt besloten of een asielaanvraag kansrijk is. Hierbij wordt vooral gekeken naar nationaliteit en het percentage asielverzoeken dat uit dat land wordt ingewilligd. Als dat onder de 20 procent ligt wordt het verzoek vrijwel direct afgewezen. Zo kunnen vluchtelingen onterecht worden teruggestuurd naar voor hen onveilige gebieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor etnische minderheden of politieke tegenstanders uit Pakistan of Irak, of een lhbti’er uit Algerije. Juist voor hen moet Europa bescherming blijven bieden.’

Leo Lucassen: ‘Je moet realistisch zijn. Een land als Afghanistan, wat natuurlijk helemaal geen veilig land is, neemt echt geen migranten terug. Hetzelfde geldt voor veel landen in Afrika waar migranten vanuit Europa veel geld naar toe sturen.’

De verplichte herverdeling van vluchtelingen over de lidstaten is van de baan. Lidstaten moeten wel ‘solidariteit’ betonen, bijvoorbeeld door geld te steken in het migratiebeleid of de terugkeer van afgewezen asielzoekers voor hun rekening te nemen.

Evita Bloemheuvel: ‘Lidstaten kunnen het overnemen van vluchtelingen ‘afkopen’ door financiële of materiële steun te bieden. Hierdoor vrezen we dat weinig landen bereid zullen zijn vluchtelingen op te nemen.’

Marissa Ryan, hoofd van Oxfam in de EU: ‘De Commissie heeft gebogen voor de druk van regeringen wier enige doel het is om het aantal mensen te verminderen dat bescherming krijgt in Europa.’

Malik Azmani, europarlementariër voor de VVD: ‘Het is goed dat de Europese Commissie migratie tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt. Dan hoef je niet meteen over te gaan tot het herverdelen van vluchtelingen. Een land kan er ook voor kiezen verantwoordelijkheid te dragen voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige landen politiek gemakkelijker is. In elk geval is het goed dat er alternatieven liggen voor de invulling van solidariteit.’

Jorrit Rijpma: ‘Ik zie dat de Commissie haar best heeft gedaan om lidstaten tegemoet te komen. Dat is best een prestatie gezien de impasse waarin we zitten. Je mag hopen dat er politieke wil is om verder te komen. Als het nu niet lukt, blijft het aanmodderen met alle imagoschade voor de Unie van dien.’

Duitse minister Horst Seehofer: Het lot van Europa zal bepaald worden door zijn migratiebeleid. Europa heeft de kans de wereld te laten zien dat het verenigd is, zelfs in deze moeilijke kwestie.’