Duitsland dreigt Rusland met blokkade Nord Stream 2; prijs aardgas schiet omhoog

Buizen voor de pijpleiding Nord Stream 2 liggen klaar in de haven van Mukran, in het noordoosten van Duitsland. Beeld AFP

Baerbock maakte het dreigement na afloop van het beraad van de G7 over de spanningen met Rusland, dat een enorme troepenmacht heeft samengetrokken langs de grens met Oekraïne.

Door de oplopende spanningen, de groeiende onzekerheid over Russische gasleveringen via Nord Stream 2 en snel dalende Europese gasvoorraden, is de prijs van aardgas maandag met 10 procent omhoog geschoten. Maandag noteerde de prijs even boven de 116 euro per megawattuur. Een jaar geleden was dat minder dan 20 euro. De Nederlandse aardgasbuffers daalden afgelopen week met 5 procent tot minder dan 48 procent.

Rusland wil via de 1.200 kilometer lange pijpleiding door de Oostzee rechtstreeks gas pompen naar Duitsland, maar voorlopig ligt het project nog stil omdat de Duitse toezichthouder geen vergunning wil verlenen vanwege een juridisch probleem. Het Russische staatsenergiebedrijf heeft al miljarden gestoken in de aanleg van de pijpleiding, die West-Europa van gas moet voorzien.

Oekraïne en Polen

Vooral Oekraïne en Polen hebben bezwaar tegen de pijpleiding, omdat die Rusland in staat stelt ze te omzeilen als doorvoerlanden. Door de rechtstreekse lijn naar Duitsland kan Rusland Oemkraïne en Polen onder druk zetten door de gaskraan dicht te draaien, zonder dat andere Europese landen daar last van krijgen. Ook de Verenigde Staten hebben van meet af aan sterke bedenkingen gehad tegen de Russische pijpleiding. Washington vreest dat de Europese landen daardoor te afhankelijk worden van Rusland.

Baerbocks partij, De Groenen, is altijd al kritisch geweest over Nord Stream 2. De nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz staat positiever tegenover de gaspijpleiding. Volgens hem is het een puur commercieel project en zal de afhankelijkheid van Russisch gas afnemen nu Duitsland druk bezig is met het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen.

Maar ook Scholz zal onder zware druk komen te staan het project in de ijskast te zetten als Rusland een offensief begint tegen Oekraïne. Eerder waarschuwde hij Moskou al dat het schenden van de Oekraïense grenzen ernstige gevolgen voor Rusland zal hebben. ‘Dat zullen we niet accepteren’, zei hij.

Nord Stream

‘Zware consequenties’

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 waarschuwden Rusland afgelopen weekeinde dat het een hoge prijs zal moeten betalen als het besluit Oekraïne binnen te vallen. De G7 spreekt van ‘zware consequenties’ voor Rusland.

Moskou heeft volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten 175 duizend militairen en een enorme hoeveelheid tanks, pantserwagens en ander materieel samengetrokken – genoeg voor een mogelijke aanval op Oekraïne. Het Kremlin ontkent dat het plannen heeft voor een invasie, maar president Poetin liet de spanning weer oplopen door te zeggen dat de Russische bevolking in het oosten van Oekraïne het slachtoffer is van ‘volkerenmoord'.

Poetin heeft zich opgeworpen als de beschermheer van de etnische Russen in de vroegere Sovjetrepublieken. Daarbij komt dat hij Oekraïne beschouwt als een kunstmatige constructie, ingegeven door het Westen. Volgens hem vormen de Oekraïners en de Russen van oudsher één volk.