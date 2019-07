Duitsland breidt herstelbetalingen Holocaust uit

Het Holocaustmonument in Berlijn. Beeld AP

De in New York gehuisveste organisatie Conference on Jewish Material Claims Against Germany (kortweg Conference Claim), onderhandelt voortdurend met de Duitse overheid om de herstelbetalingen te verhogen en uit te breiden. Duitsland heeft sinds 1952 inmiddels meer dan 70 miljard euro uitgekeerd. Maandag maakte Conference Claim de resultaten van de onderhandelingen van dit jaar bekend.

Duitsland gaat akkoord met een verhoging van 44 miljoen euro voor de financiering van sociale voorzieningen voor de overlevenden. Op dit moment worden 132 duizend mensen daarmee bijgestaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan om psychologische begeleiding, thuishulp, voedsel, medicatie of programma’s ter bestrijding van sociale isolatie. In totaal zal Duitsland daar vanaf volgend jaar zo’n 524 miljoen per jaar voor uittrekken.

Ook de rechtstreekse maandelijkse uitkeringen van zo’n 60 duizend Holocaust-overlevenden, verdeeld over 83 landen, gaan omhoog. Die gaat van 415 euro nu gradueel naar 580 euro in 2021. Tot nu toe was het zo dat deze toelage bij overlijden werd stopgezet. Dat gaat veranderen. Volgens de nieuwe regeling hebben ook nabestaanden tot negen maanden na overlijden recht op de uitkering.

Negen maanden extra

‘Er zijn overlevenden die al jarenlang amper rond kunnen komen’, zei Greg Schneider, de onderhandelaar van Conference Claim, tegen persbureau Associated Press. ‘Deze negen maanden extra bieden verlichting voor de nabestaanden om uit te zoeken hoe ze moeten omgaan met de nieuwe situatie.’

Veel Holocaust-overlevenden kunnen moeilijk rondkomen. Een van de redenen hiervoor is dat de DDR-regering van Oost-Duitsland tot aan de val van de Berlijnse Muur elke financiële verantwoordelijkheid voor schade en leed tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgewezen. Dat veranderde pas na de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990.

Conference Claim wist ook voor de zogeheten Rechtvaardigen onder Volkeren geld vrij te krijgen. Dit zijn niet-Joden die ooit hun eretitel van Israël kregen vanwege het helpen van Joden tijdens de Holocaust. Volgens Schneider zijn er zo’n 277 levende Rechtvaardigen onder Volkeren die zeggen financiële hulp nodig te hebben. ‘Zij zouden allen in de grootste waardigheid moeten leven, dus het was belangrijk voor ons om voor hen een continue geldstroom te bewerkstelligen.’ Details over hun compensatie zijn nog niet bekend.