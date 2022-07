Duitsland akkoord met megadeal voor wapenlevering aan Oekraïne

Een Panzerhaubitze 2000, waarvan Oekraïne er honderd in Duitsland heeft besteld, hier tijdens een Navo-oefening in het zuiden van Duitsland. Beeld AFP

Duitse media spreken van een ‘megadeal’, omdat die de waarde van alle tot nu toe door Duitsland aan Oekraïne geleverde wapens, zo’n 600 miljoen euro, bijna verdrievoudigt. De Oekraïners hebben houwitsers besteld van het type Pantzerhaubitze 2000, een van de modernste wapens in zijn soort, dat doelen tot op 40 kilometer afstand kan raken.

Al op 13 juli zou de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) stilletjes zijn fiat hebben gegeven aan wapenfabrikant Krauss-Maffei Wegmann (KMW) om de Oekraïense bestelling te produceren. Dat onthulde Der Spiegel woensdag op gezag van bronnen binnen de regering en KMW. De wapenfabrikant bevestigde het nieuws. Binnen de regering bevestigen alleen anonieme bronnen de berichten aan verschillende Duitse media, waarschijnlijk omdat de kwestie om meerdere redenen gevoelig ligt.

Hoofdpijndossier

Tot nu toe kreeg het Oekraïense leger wapens uit de voorraden van de Bundeswehr, maar daar is de bodem van het arsenaal in zicht. De materiële tekorten bij de Duitse krijgsmacht zijn al jaren een politiek hoofdpijndossier en defensieminister Christine Lambrecht (SPD) waarschuwt sinds het begin van de oorlog dat het leger de eigen landsgrenzen niet meer kan verdedigen als het zijn wapens weggeeft. Daarom zet de regering nu in op directe deals tussen Oekraïne en de industrie.

Daarnaast staat bondskanselier Olaf Scholz (SPD) internationaal onder druk om het tempo van de Duitse wapenleveringen op te voeren. Na de Russische inval in Oekraïne kondigde Scholz een historisch keerpunt in het Duitse defensiebeleid aan. Duitsland was door zijn eigen verleden lang terughoudend in het leveren van wapens aan landen in oorlog (al levert de Duitse wapenindustrie direct en minder direct wel aan allerlei ondemocratische regimes.) Maar nu beloofde Scholz ruimhartige militaire steun aan Oekraïne.

Ringtausch

Die belofte kreeg onder meer gestalte in de zogenaamde Ringtausch, de afspraak tussen Duitsland en Oost-Europese Navo-partners dat landen als Polen, Tsjechië en Roemenië een deel van hun oude Sovjetwapens aan Oekraïne zouden geven. In ruil daarvoor zouden zij modernere wapens krijgen uit de voorraden van de Bundeswehr. Maar volgens met name Polen komt Duitsland met die vervangende wapens maar tergend langzaam over de brug en zijn de aangeboden wapens bovendien veel ouderwetser dan beloofd.

Het Oekraïense leger kreeg van de Bundeswehr overigens al wel de tien moderne houwitsers die ze nu zelf hebben besteld. Op sociale media circuleren video’s van soldaten die er laaiend enthousiast over zijn. Houwitsers zijn een soort kanonnen, alleen schieten ze hun kogels niet horizontaal, maar in een kromme baan, waardoor ze over obstakels heen kunnen schieten.

Volgens wapenleverancier KMW staat niets het begin van de productie nog in de weg. Maar omdat het om een grote bestelling gaat en grondstoffen niet vanzelfsprekend meer beschikbaar zijn op de wereldmarkt, zal het vermoedelijk jaren duren voordat alle houwitsers worden geleverd. Bovendien moet de Duitse regering voor de uitlevering opnieuw toestemming geven.