Duitsers kijken zonder al te veel verwachting uit naar het eerste duel van Die Mannschaft

Hoe is de stemming in Duitsland?

‘Vergelijkbaar met die in Nederland voor de eerste wedstrijd. Ze zien Frankrijk als de grote favoriet. In een lijstje kwam het Duitse elftal op de zevende plaats. Als ze vanavond winnen van Frankrijk zal het natuurlijk omslaan in arrogantie, maar men is hier tamelijk onzeker. Ze werden vier jaar geleden natuurlijk vroegtijdig uitgeschakeld en bij het WK van 2018 kwam Duitsland niet verder dan de poulefase. Joachim Löw beloofde het elftal te verjongen, maar na de 6-0 nederlaag tegen Spanje eind vorig jaar bleek het idee mislukt.

‘In maart verloren ze ook nog van Noord-Macedonië, met 2-1. Löw heeft nu alsnog twee oudgedienden, Mats Hummels en Thomas Müller, er weer bij gehaald. Indertijd waren beiden symbolisch uit het elftal gehaald. Vorige week wonnen ze met 7-1 van Letland, maar er is toch een soort spanning in het land rond het Duitse elftal. Is het wel een team? Ze trekken in de media de vergelijking met Nederland en projecteren het op zichzelf. Ook in Nederland, wordt dan gezegd, is de bondscoach omstreden.

Kijk vanavond als een kenner: Manuel Neuer moet ballen tegenhouden, maar bij Duitsland is hij ook de eerste aanvaller.

‘Als je rondloopt, speelt het EK hier ook nog niet zoals in voorgaande jaren. Deels komt dit natuurlijk door de pandemie. Ik sprak zonet de barman van mijn vaste Italiaanse koffiebar naast het kinderdagverblijf van mijn zoon. Hij is een grote voetbalfan, van Bayern München, en hij was een beetje somber. Omdat hij vreest dat Frankrijk gaat winnen, maar ook omdat hij het nog niet gepast vindt dat er nu een groot toernooi wordt gespeeld. Het doorgaan van de wedstrijd van Denemarken, nadat Eriksen in elkaar was gezakt, vond hij ook een voorbeeld van hoe het bij de UEFA allemaal om geld draait. Hij was even stil en hij zei: maar ik ga vanavond natuurlijk wel kijken.’

Duitsland neemt met dit EK eindelijk afscheid van Löw, na vijftien jaar. Hoe kijken ze aan tegen zijn vertrek?

‘Als ze vandaag verliezen van Frankrijk, krijg je een negatieve spiraal. Zo van: Löw had al veel eerder weg moeten gaan. Er is veel gemopper over waarom hij nog steeds bondscoach is. Hij zit er al sinds Angela Merkel. Toen hij begon, was Marco van Basten coach van Nederland. Natuurlijk, hij heeft Duitsland in 2014 wereldkampioen gemaakt. Maar sindsdien is het bergafwaarts gegaan. Er is kritiek op Löw maar de houding van de Duitsers is ook dubbel. Ze vragen zich af waarom hij er nog steeds zit, maar ze zien hem ook als een stabiliteitsanker.

‘In een interview met Die Zeit ging Löw onlangs uitgebreid in op de vraag waarom hij zo lang bondscoach is gebleven. Hij zei dat hij zich ook had afgevraagd of hij niet eerder weg had moeten gaan. Hij heeft laatst gegeten met Merkel, die ook vertrekt, en ze hadden het onder andere over afscheid nemen van hun post. In het interview zei hij dat nu het moment was gekomen om te vertrekken en dat hij het zo wel goed vond. Löw had al lang trainer kunnen worden van een grote club, maar hij is een honkvaste man. Zo zit hij ook nog altijd in hetzelfde huis waar hij al jarenlang woont.’

Joachim #Löw: „Wir haben uns die letzten zwei Wochen sehr gut vorbereitet und einige Schritte in die richtige Richtung gemacht. Es ist eine gute Stimmung, aber auch sehr viel Ehrgeiz und Tatendrang zu spüren. Wir sind gut gerüstet und freuen uns, dass es losgeht.“#DFBPK #FRAGER pic.twitter.com/QimesTczze — Die Mannschaft (@DFB_Team) 14 juni 2021

Wat vinden de Duitsers van hun elftal?

‘De meeste kritiek is er op de verdediging. Er heerst onzekerheid. Men maakt zich zorgen of de verdedigers iemand als Mbappé vanavond wel kunnen stoppen. Terwijl het typisch Duits is om uit te gaan van een sterke verdediging. Er zijn ook minder grote namen, in vergelijking met voorgaande jaren, in de verdediging. Het middenveld vinden ze sterk en het meest zeker zijn de Duitsers toch over hun keeper, Manuel Neuer.

‘Löw probeerde het elftal te verjongen maar er is toch een generatieconflict ontstaan in de selectie. De jongeren vinden dat hij nog steeds veel oudgedienden opstelt. Löw durfde het uiteindelijk toch niet aan met een veel jonger elftal. Duitsers houden ook niet zo van experimenten. Op een van de jongeren, Leroy Sané, is hier veel kritiek. Men vraagt zich af of hij wel stabiel genoeg is in zijn spel. Zelf is hij heel boos over die kritiek. Daarentegen is iemand als Joshua Kimmich, ook een twintiger, wel in gratie aangenomen.’

Duitsland heeft het niet getroffen met hun sterke poule, die de ‘Poule des Doods’ wordt genoemd. Is die ongelukkige loting nog elke dag een onderwerp van gesprek?

‘Ze zijn er zeker niet gelukkig mee. Dat ze met Frankrijk en Portugal in één poule zitten, heeft bijgedragen aan de lage verwachtingen. Daarom zijn de Duitsers nu niet zo arrogant over hun kansen. Frankrijk zien ze als de sterkste in deze groep maar voor Portugal is er ook veel respect. Hoewel ze Portugal minder goed vinden dan in 2016, toen het land het EK won. Maar de Duitsers hebben de loting uiteindelijk geaccepteerd en ze hopen dat ze tot de landen zullen behoren uit deze groep die straks doorgaan.

‘In alle lijstjes die hier rondgaan, zit Duitsland echter niet in de top-5. Dat zegt genoeg. Frankrijk wordt gezien als de favoriet voor de titel. Ook België wordt hoog aangeslagen. Duitsland komt pas op de zevende plaats, Nederland op de negende plek. Na de wedstrijd tegen Oekraïne, zal dat wel worden aangepast. Ze waren hier positief verrast over Nederland: het tempo, de creativiteit. Dat Nederland zó goed speelde dat koning Willem-Alexander feest kon vieren, trok hier de aandacht. Het spannendste duel tot nu toe, werd er gezegd. Alleen de namen van de Nederlandse spelers spreken ze in Duitsland niet zo goed uit.’

Wat vinden de Duitsers trouwens van de scepsis bij sommigen in Nederland over Wout Weghorst, die bij Wolfsburg speelt?

‘Ze begrijpen het niet, ze nemen het ook voor hem op. Weghorst wordt in Duitsland als een topspeler gezien. Het afgelopen seizoen maakte hij twintig doelpunten voor Wolfsburg in de competitie. Kortom, zo concluderen ook de deskundigen: hij heeft het hier heel goed gedaan. De Duitsers snappen het dan niet dat in Nederland nog aan hem wordt getwijfeld. Zijn selectie voor het Nederlands elftal wordt gezien als een sprookje dat uitkomt, als een persoonlijke overwinning.’