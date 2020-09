‘Duitsers houden zich niet beter aan de regels dan Nederlanders’

Reizigers met mondkapjes op het station van Berlijn. Ook op plekken waar het niet verplicht is, dragen veel Duitsers een mondkapje. Beeld AP

Wat merk je van corona als je door Berlijn loopt?

‘In winkels, overheidsgebouwen en bijvoorbeeld stations zijn mondkapjes verplicht, maar veel mensen dragen ze ook op straat. Verder is het op veel plekken druk. Afstand houden gaat niet altijd goed. Het gaat er eigenlijk vrij normaal aan toe hier.’

En wordt er nog een beetje gegeten, gedronken en gedanst?

‘Elke deelstaat kent een eigen regime, waar de accenten net anders kunnen liggen. In Berlijn geldt buiten geen maximale groepsgrootte. Momenteel mogen hier officieel zes mensen bij elkaar zitten in een restaurant, als dat tenminste beschikt over een goed ‘Coronakonzept’. In de praktijk zijn de groepen vaak groter. Nachtclubs zijn nog dicht. In de kroegen wordt soms ook stiekem gedanst. En er zijn illegale feesten.’

Zo braaf zijn de Duitsers dus ook niet.

‘Nee. Ik heb niet het idee dat mensen zich hier beter aan de regels houden dan in Nederland. Er gaat nog best wat mis. In Hamburg zijn onlangs nog flink wat mensen besmet geraakt door een barman. En toen ik zelf onlangs diep in de provincie op reportage was, zag ik nergens mondkapjes. Ook stuitte ik op een illegaal feest bij een voetbalclub.’

Toch komen er in Duitsland dagelijks minder besmettingen bij dan hier.

‘Het verschil met Nederland is dat de gevolgen minder groot lijken te zijn. Ik denk dat dat komt omdat er beter wordt gehandhaafd, omdat de testcapaciteit sinds het begin van de pandemie toereikend is geweest en omdat er nog steeds sneller getest is en de uitslag in de regel ook echt binnen 24 tot 48 uur bekend is. Toch blijft het gedeeltelijk gissen naar de sleutel van het Duitse succes, de Duitsers hebben er zelf ook geen sluitende verklaring voor.’

Er zijn vast geen lange wachttijden voor de teststraten.

‘Nee, je kunt hier vrijwel overal binnen een dag getest worden. En dan heb je vervolgens binnen 24 of 48 uur een uitslag. Beieren, waar ook mensen zonder symptomen zich kunnen laten testen, is een uitzondering. Daar moesten mensen, door de vele terugkerende vakantiegangers, wel tot lang op de uitslag wachten.

Het jaarlijkse Oktoberfest had afgelopen weekend van start moeten gaan. Beeld REUTERS

‘Duitsland heeft als voordeel dat er veel laboratoria zijn. Inmiddels ontstaan er wel wat zorgen of het allemaal vol te houden is als buitenlandse reizigers straks ook allemaal getest moeten worden.’

Hoe kijken Duitsers naar de Nederlandse aanpak?

‘Duitsland wordt omringd door landen waar de cijfers harder stijgen. Dat geldt voor alle buurlanden. Daardoor vrezen ze hier ook voor importgevallen. Ik denk niet dat ze de grenzen snel zullen sluiten. Wel moeten inwoners van Noord- en Zuid-Holland in quarantaine of een negatieve test kunnen overleggen als ze naar Duitsland komen. Ze vinden het overigens wel raadselachtig waarom andere landen het minder goed voor elkaar hebben dan Duitsland.’

Wat moeten we leren van de aanpak van de Duitsers?

‘Het beleid is hier consequenter. Het streven was altijd het virus in te dammen en ziekenhuizen niet te overbelasten. Ze leggen het hier ook beter uit. Er zijn hier een paar virologen met een podcast. Minister Jens Spahn van Volksgezondheid is heel zichtbaar. Ook zijn ze wat pro-actiever dan in Nederland. Er is aangekondigd dat er in oktober sneltests beschikbaar komen. Waar en hoe die zullen worden ingezet, maken ze deze week bekend.

‘Wat me verder opvalt, is dat de Duitsers niet terugschrikken van harde noodmaatregelen. In juni en juli waren er uitbraken in de vleesindustrie. Toen hebben ze direct een hek gezet om de panden waar Oost-Europese werknemers woonden. Daarmee zijn de regionale uitbraken snel ingedamd.’

Hier in Nederland hoeven kinderen onder de 12 niet meer getest te worden. Daar is in Duitsland discussie over, begreep ik.

‘Onze sterviroloog Christian Drosten bestudeert de besmettelijkheid van kinderen. Hij kwam naar buiten met voorlopige onderzoeksresultaten, waaruit zou blijken dat het een misvatting is dat kinderen minder besmettelijk zijn. Dat was precies op het moment dat scholen weer open gingen. Hij stelt dat scholen te weinig hebben nagedacht over het indammen van het virus. Bild Zeitung heeft Drosten toen min of meer als vijand bestempeld, waarna er veel discussie over ontstond. Binnenkort komt de viroloog met nieuwe cijfers.’

Heb jij je zelf al een keer moeten laten testen?

‘Ja, twee keer. Een keer om Oostenrijk binnen te komen, waar ik een verhaal ging maken. En in maart was ik zelf ziek. Toen moest ik me op een binnenplaats melden, waar een rij stond voor een garagebox, waarin een testcentrum was ingericht. Het voelde een beetje alsof we drugs gingen kopen.’

