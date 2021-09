Duitse verkiezingen, reuzespannend maar weinig gegoogled door Nederlanders

Verkiezingsposters in Duitsland. Beeld Reuters

Zondag kiest Duitsland een nieuw parlement en daarmee ook een nieuwe Bondskanselier. De verkiezingen zijn zeker geen gelopen race. De christen-democraten van CDU/CSU en de sociaal-democraten van de SPD ontlopen elkaar nauwelijks meer in de peilingen. Wordt Olaf Scholz van de SPD of Armin Laschet van de CDU/CSU de nieuwe bondskanselier? Het belooft een spannende uitslagenavond te worden, maar echt in de ban van de politiek bij de oosterburen is Nederland niet. De verkiezingen in de Verenigde Staten werden veel beter gevolgd. Is dat terecht, gezien de sterke economische banden tussen Nederland en Duitsland?

Uit data van Google blijkt dat veel minder wordt gezocht naar de Duitse verkiezingen dan naar de Amerikaanse van vorig jaar. Exacte getallen geeft het zoekbedrijf niet, wel de verhouding tussen zoektermen. Waar de Amerikaanse verkiezingen afgelopen september op 100 stonden in deze index, komen de Duitse niet verder dan 2. De Duitse verkiezingen worden dus 50 keer minder vaak gegoogled. Als de Nederlandse internetter al naar informatie zoekt, is het vooral over Angela Merkel, zij wordt bijna vijf keer zo vaak gegoogled als Laschet en Scholz samen. Haar zoekcijfers vallen overigens in het niet bij die van Joe Biden en Donald Trump, ook nu de Amerikaanse verkiezingen al een jaar geleden zijn.

Duitse verkiezingen worden maar weinig gezocht op Google Beeld VK infographics

En dat terwijl veel Nederlanders dagelijks contact hebben met de buren. Ruim 150 duizend Nederlanders wonen in Duitsland, voornamelijk in de grensgebieden. Dit berekende het Statistisches Bundesamt, de Duitse evenknie van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS telde op zijn beurt bijna 80 duizend inwoners van Nederland met de Duitse nationaliteit.

Nederlanders in Duitsland en export Beeld VK infographics

Nog eens bijna 10 duizend Nederlanders zijn zogeheten grenspendelaars, zij wonen in Nederland maar werken in Duitsland. Zij kunnen op onderweg zwaaien naar de 40 duizend Duitse grenspendelaars die naar Nederland komen voor hun baan. Dat er meer grenspendelaars vanuit Duitsland naar Nederland komen dan andersom, heeft volgens het CBS twee belangrijke oorzaken: in Duitsland zijn de huizen goedkoper en in Nederland is de arbeidsmarkt flexibeler.

Veel Duitsers werken in Nederland en vice versa Beeld VK infographics

Duizenden Nederlanders en Duitsers bezoeken de buren dus geregeld, maar nog veel meer inwoners van Nederland hebben met Duitsland te maken. Duitsland is de grootste exportpartner van Nederland. Bijna 50 duizend bedrijven exporteren goederen en ruim 30 duizend diensten. Nederlandse ict’ers, managementadviseurs en architecten zijn in trek. De export naar Duitsland was in 2018 goed voor 470 duizend voltijdbanen in Nederland, 6,2 procent van de werkgelegenheid.

De totale Nederlandse export naar Duitsland is met 106 miljard euro ruim vier keer zo groot als die naar de Verenigde Staten. Ruim de helft daarvan is wederuitvoer, veel goederen komen in de Rotterdamse haven aan en gaan dan verder Europa in. Maar ook als alleen naar Nederlandse producten wordt gekeken, is de uitvoer naar Duitsland drie keer zo groot als die naar de VS.

Duitse export veel hoger dan die naar VS Beeld VK infographics

Gezien het economische belang dat Duitsland voor Nederland heeft, lijkt de Nederlandse internetter de verkiezingen niet heel nauwlettend te volgen – of bovenmatig geïnteresseerd te zijn in de Amerikaanse politiek. Misschien is dit de verklaring: coalitiepolitiek zorgt nu eenmaal voor een stuk minder spectaculaire verkiezingsuitslagen dan bij winner takes all.