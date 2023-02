Duitse veiligheidsexpert Ulrike Franke ‘ziet geen rode lijnen voor wapenleveranties aan Oekraïne’

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz praat met soldaten voor een Leopardtank, tijdens een militaire training in Ostenholz, Duitsland. Beeld AFP

‘Het glas is halfvol en halfleeg’, zegt Franke over die Zeitenwende, een jaar nadat Scholz hem aankondigde. Vrijdag spreekt Scholz opnieuw, ditmaal voor de grootste westerse veiligheidsconferentie die jaarlijks wordt gehouden in München, voor het eerst na covid weer fysiek.

In München verzamelen leiders uit de hele wereld zich, samen met andere politici en experts. Verschil met voorgaande jaren is de afwezigheid dit jaar van officiële sprekers uit Rusland en Iran. Hoewel ‘München’ in het verleden juist bekend stond als plek waar ook gesproken kon worden met landen met zeer tegengestelde ideeën en belangen, zijn deze landen niet uitgenodigd. In Ruslands oorlog tegen Oekraïne ‘hebben we te maken met een breuk met de beschaving en we moeten daar de gevolgen van aanvaarden’, zei de organisator, de Duitse topdiplomaat Christoph Heusgen, daarover tegen de Financial Times.

Ulrike Franke is een gezaghebbende Duitse veiligheidsexpert, werkzaam bij de denktank European Council on Foreign Relations, die onderzoek doet naar de impact van technologie op oorlogvoering. Gevraagd naar de betekenis van Zeitenwende zegt ze: ‘Scholz kondigde geen Zeitenwende aan, maar stelde vast dat er een aan de gang was, dat is een belangrijk onderscheid. Niettemin kondigde hij een paar hele belangrijke dingen aan: een nieuw speciaal defensiefonds van 100 miljard, Duitse wapensteun aan Oekraïne en de aankoop van Amerikaanse F35 gevechtsvliegtuigen ging kopen. Die aankoop stelt Duitsland in staat deel te blijven uitmaken van de ‘nuclear sharing’ in de Navo (Duitsland is een van de zes bondgenoten, met Nederland, die een kerntaak vervullen en Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied hebben, red.).

‘Het zijn belangrijke stappen, maar veel ervan zijn groter vanuit Duits dan vanuit internationaal perspectief. Bijvoorbeeld, de aankoop van F35s om die nucleaire taak binnen de Navo te blijven uitvoeren: heel belangrijk. Veiligheidsexperts waren daarvoor eigenlijk bezorgd dat deze regering wel eens die kernwapentaak binnen de Navo zou kunnen opgeven. Maar voor de buitenwereld ziet het eruit als continuïteit: Duitsland blijft meedoen.

‘Zoiets speelt ook met die 100 miljard voor defensie. Het is heel belangrijk te zorgen dat de Bundeswehr echt kan doen wat het belooft, maar als je er beter naar kijkt, blijft het daarbij: we gaan doen wat we toch al beloofd hadden. Alleen daarvoor vroeg je je af waar het geld vandaan zou komen. Het is wel frustrerend dat het zo langzaam gaat. Het eerste geld is pas in december uitgegeven. Dat is een vredestijd-tempo, met veel bureaucratie.’

Werd er voor de Russische invasie veel naar experts als u geluisterd? Of was dat ook een omslag?

‘Die verandering heb ik inderdaad persoonlijk heel erg gevoeld. Veiligheid wordt nu anders besproken in de politiek en de media. Voor de oorlog in Oekraine kreeg Duits veiligheidsbeleid niet veel aandacht, er was niet zoveel belangstelling voor. En je kreeg kritiek niet vanwege bepaalde stellingnames, maar simpelweg omdat je met dit onderwerp bezig was.

‘Als ik met Franse of Britse media spreek, krijg ik zelden reacties. In Duitsland kreeg ik vaak boodschappen als “hoe kun je pleiten voor meer discussie over defensiebeleid, dat is oorloghitserij.” Of: “Heb je geen grootouders die vochten in de oorlog? Besef je niet hoe gevaarlijk het is?” Dat is wel een beetje veranderd. Er is meer erkenning dat we misschien een beetje te sceptisch zijn geweest over militaire zaken en dat we genuanceerder moeten zijn.’

Een veiligheidsrapport dat de organisatoren van de conferentie tevoren publiceerden signaleert dat er buiten Europa door veel landen heel anders gedacht wordt over de oorlog en Europeanen hypocriet noemen. Ziet u de oorlog als keerpunt?

‘Dat is het zeker voor de Europese landen en de trans-Atlantische veiligheidsorde. Dat staat buiten kijf. Het is een oorlog in Europa, iets wat we niet langer voor mogelijk of waarschijnlijk hielden - al bestreed ik dat. Ik zou bepleiten dat het voor de hele wereld belangrijk is, maar ik kom net terug van een mondiale conferentie en het is duidelijk dat veel landen zich niet betrokken voelen.

‘Ze zien het als een Europese kwestie. Ze vinden het hypocriet dat we het relevant noemen omdat het nu eens in Europa gebeurt. Als het in Afrika gebeurt, spreken we van een regionaal conflict. Het westerse narratief van het belang van de ‘internationale orde’ en al zijn regels resoneert maar beperkt buiten het Westen. Het toont ook de afname van westerse invloed.’

Westerse politici staan nu pal achter Oekraine. Wat als Rusland vorderingen zou maken op het slagveld? Zouden NAVO landen in dat geval uiteindelijk bereid zijn Poetin een ultimatum te stellen: als je dit doet, dan krijg je met ons te maken? Is die rode lijn zo hard als men nu zegt?

‘Ik denk dat het niet uitgesloten kan worden, maar ik het is kristalhelder dat iedereen een direct conflict tussen de Navo en Rusland wil vermijden. We moeten nederig moeten zijn met voorspellingen doen. Er is veel frictie in oorlog, er gebeuren veel dingen die je niet kunt voorspellen. Iedereen wil het absoluut voorkomen, maar het hangt ervan af hoe het zich ontwikkelt. En als Rusland een kernwapen zou gebruiken, dan verandert de situatie nogal dramatisch. Maar het is absoluut niet waarschijnlijk dat Navo betrokken raakt, anders dan met wapenleveranties en training.’

De discussie gaat er voortdurend over wat het Westen verder kan doen met wapenleveranties. Gaan westerse gevechtsvliegtuigen of raketten waarmee je Rusland veel verder achter de linies kunt raken geleverd worden het komende halfjaar?

‘Het is nog niet zeker, maar wij moeten begrijpen, in Duitsland en misschien Europa, dat we de Oekraïense krijgsmacht sowieso zullen moeten gaan uitrusten, inclusief gevechtsvliegtuigen, zelfs als de oorlog morgen eindigt. We hebben nu een soort ‘vermijd de vos’-strategie, elke keer een stap verder. Wat mij betreft zijn er geen duidelijke rode lijnen als het gaat om types wapensystemen. Ik vond die discussie over tanks echt raar, want in Duitsland deden we net alsof een gevechtstank iets compleet anders is dan andere systemen, maar dat is niet overtuigend. Wat je levert, hangt van de context af.’

Wat zegt de oorlog in Oekraïne over moderne oorlogvoering?

‘Ik denk dat alle Europese militaren naar deze oorlog kijken en proberen conclusies te trekken. Maar de oorlog duurt nog voort en de volgende oorlog zal geen exacte kopie zijn. Ik begin net aan een groot onderzoek naar hoe technologie werkt in deze oorlog, maar een paar dingen vallen al op. Ten eerste, de grote rol van verschillende drones. Niet alleen mediumgrote drones die Europese krijgsmachten nu kopen zijn van invloed maar ook hele goedkope kleine drones kunnen een grote impact kunnen hebben als je niet weet hoe je jezelf ertegen moet verdedigen.

‘Wat je ook ziet is de afhankelijkheid van private actoren en producten uit de burgermaatschappij - met als belangrijkste voorbeeld het Starlinksysteem. Elon Musk kan nu min of meer bepalen of de Oekraïense militairen internet hebben, dat is problematisch. En tenslotte: Oekraïne gebruikt met behulp van kunstmatige intelligentie stoplichten om Russische troepenbewegingen in kaart te brengen. Maar naast nieuwe toepassingen worden tegelijkertijd tienduizenden oude sovjetpatronen verschoten in artilleriegevechten en zien we tanks en loopgraven. Dus dat je nieuwe technologieën opdoemen, betekent niet dat je geen tanks meer nodig hebt.’

Veel westerse politici zeggen nu dat ‘Oekraïne moet winnen’. Wat betekent ‘winst’ voor Oekraïne?

‘Het is niet erg duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Het is onmogelijk dat Oekraine er beter uitkomt dan het was. Zelfs als Oekraïne de Krim terugkrijgt: het land is verwoest, zoveel mensenlevens zijn verloren, de infrastructuur is kapot. Dit zal geen overwinning worden waar veel mensen zich goed over zullen voelen. Scholz wordt zwaar bekritiseerd omdat hij alleen gezegd heeft dat Rusland moet verliezen, niet dat Oekraïne moet winnen, maar ik vind dit een onzinnige discussie. Zo kun je het zicht verliezen op de echt belangrijke ontwikkelingen.’