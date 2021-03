Duitse veiligheidsdienst verklaart oppositiepartij AfD gevaar voor democratische orde

.

Een demonstratie van AfD in juli 2020. Beeld EPA

Ook mag de dienst informanten inzetten om ongrondwettelijke activiteiten op het spoor te komen, zo berichten Duitse media. De AfD is de grootste oppositiepartij van Duitsland. In de Bondsdag heeft zij 88 van de 709 zetels.

Volgens de Süddeutsche Zeitung heeft de topman van het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de binnenlandse veiligheidsdienst, de beslissing woensdagochtend in een videovergadering meegedeeld aan de leiders van de dienst in de deelstaten. Officieel doet het BfV geen mededelingen.

Het BfV heeft een dossier aangelegd van duizend pagina’s. Aan de hand van uitspraken van AfD-politici op partijeenkomsten en in de (sociale) media is de veiligheidsdienst tot de conclusie gekomen dat de partij een gevaar voor de democratische orde vormt.

Ook de contacten van AfD-politici met extreemrechtse splintergroeperingen als de Identitäre Bewegung zijn in de afweging betrokken.

Flügel

Al in april 2020 verklaarde het BfV dat de zogeheten ‘Flügel’ binnen de partij een extreemrechtse organisatie was die een gevaar voor de democratische orde was. De Flügel stond onder leiding van de omstreden politicus Björn Höcke, die onder meer het holocaustmonument in Berlijn hekelde en suggereerde dat Duitsland zijn herdenkingsbeleid ‘180 graden moest draaien’.

Het BfV kondigde destijds aan de Flügel in de gaten te zullen houden. Daarop werd de vleugel door de partijleiding ontbonden, maar Höcke en zijn medestanders mochten lid van de AfD blijven. Volgens de veiligheidsdienst is de invloed van extreemrechts sindsdien alleen maar groter geworden. Op de laatste partijdag van de AfD was meer dan de helft van de afgevaardigden afkomstig uit de extreemrechtse vleugel.

Het is nog niet duidelijk wat de beslissing van het BfV precies betekent voor de Bondsdagverkiezingen die in september worden gehouden. De rechtbank in Keulen behandelt nog een klacht van de AfD die het optreden van de veiligheidsdienst beschouwt als een poging van de autoriteiten een politieke tegenstander buitenspel te zetten. Het BfV heeft beloofd politici van de AfD niet te zullen schaduwen of afluisteren zolang deze zaak loopt.