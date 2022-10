Duitse vakbonden organiseren eerste massaprotesten tegen energieprijzen

Demonstranten op zaterdag in Berlijn Beeld AFP

Zo‘n twintigduizend Duitsers trokken zaterdagmiddag in zes steden de straat op om te protesteren tegen stijgende prijzen en de Duitse energiepolitiek. De protesten zijn deels georganiseerd door Duitse vakbonden, en waren een nadrukkelijk tegenwicht voor de radicaal-rechtse demonstraties die afgelopen weken in voornamelijk Oost-Duitsland plaatsvonden.

In Berlijn gingen ongeveer tweeduizend mensen de straat op met twee eisen: een versnelling van de Energiewende die Duitsland onafhankelijk moet maken van fossiele brandstoffen, en een ‘solidair’ regeringsbeleid dat de kosten van de energiecrisis in grotere mate neerlegt bij vermogende burgers en bedrijven.

‘Net als in de coronacrisis zijn de rijken rijker geworden, en talloze bedrijven en banken maken enorme overwinsten‘, aldus de organisatie. Die bestaat uit enkele vakbonden, linkse actiegroepen, en milieuorganisaties zoals Greenpeace en de Duitse Bond voor Milieubescherming. Zij beloven ‘een solidaire herfst’, waarvan deze demonstratie het startschot moet worden.

De organisatie benadrukt dat zij protesteren in solidariteit met Oekraïne. Dat is een heel contrast met de groeiende protesten afgelopen weken in het oosten van Duitsland, waarbij de rechts-radicale AfD een hoofdrol speelt en ook bekende rechts-extremisten hun aanhang mobiliseren. Beide partijen proberen in Duitsland munt te slaan uit maatschappelijke onvrede, net als tijdens de coronacrisis. Bij de protesten in oostelijke steden wapperen dikwijls Russische vlaggen. Demonstranten eisen daar vaak een normalisering van relaties met Moskou en een einde van militaire steun aan Oekraïne.

Concrete sociale politiek

In Berlijn op zaterdagmiddag was rood de dominante kleur onder betogers voor de deur van de Reichstag, het Duitse parlement. Hier en daar wapperde de traditionele gele banier tegen kernenergie. Slogans op protestborden varieerden van ‘Oma’s gegen Rechts’ tot een afbeelding waarop de Oost-Duitse AfD-prominent Björn Höcke de Hitlergroet lijkt te brengen, met daaronder: 'geen bühne voor de AfD'.

Een socialer regeringsbeleid en het tegengaan van de opkomst van extreem-rechts zijn twee kanten van dezelfde medaille, zegt het echtpaar Krombach, aan wie de anti-AfD-poster toebehoort.

‘Ik was gisteren in het verpleeghuis van mijn moeder en sprak daar maar liefst twee personeelsleden die zeggen dat ze niet meer rond kunnen komen’, zegt Irene Krombach (65), gepensioneerd sociaal werker. ‘Steeds meer mensen kunnen geen betaalbare woonruimte meer vinden, of hun energierekening betalen. Je ziet daardoor mensen afdwalen naar rechts, waar ze om het hardst roepen dat ze wél oplossingen hebben. De huidige regering moet harder ingrijpen om dat te voorkomen. In de woningmarkt, in de energiemarkt, en door veel sneller over te stappen op hernieuwbare energie.’

Ook in Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover en Stuttgart waren zaterdag grote demonstraties. Concreet eisen de organisatoren gerichte financiële hulp voor mensen met lage inkomens, verhoging van de Duitse bijstandsuitkering, bevriezing van woninghuurprijzen, invoering van een vermogensbelasting, en een ‘overwinstbelasting’ voor bedrijven die meer winst maken door de energiecrisis.

Daarnaast willen de demonstranten dat de regering snel met een overkoepelende strategie komt om een betaalbare, duurzame en betrouwbare energievoorziening veilig te stellen. ‘De regering moet sociale en ecologische belangen niet tegen elkaar uitspelen’, aldus de organisatie.