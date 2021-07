Duitse toeristen in Zandvoort keren terug: ‘Hier kun je leven, alsof corona niet bestaat!’

'Gekke collega’s' uit de plasticfabriek van Siegen genieten van een dagje Zandvoort. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op het strand van Zandvoort genieten veel Duitsers onder een grijze lucht van hun laatste dagen in Nederland. In de branding nemen joelende tieners surfles, in de zwinnen spelen peuters met schep & emmer en op het strand drinken hele families bier en prosecco. De meesten rijden zondag terug, ruim voordat hun land de toegangsregels vanuit Nederland dinsdag aanscherpt. Een enkeling is vrijdag al terug gesjeesd.

‘We zijn een beetje gaar’, giechelt Michaella Mann die een laken deelt met een paar vriendinnen. De 36-jarige apotheker uit Kassel viert haar vrijgezellenfeest op Amsterdam Beach, de marketingnaam voor Zandvoort. ‘Nederland leek ons leuker, want hier zijn veel minder regels. Hier kun je leven, alsof corona niet bestaat!’ Toch maakte Mann maakte zich de afgelopen dagen weleens zorgen. ‘Vooral in de trein: daar dragen sommigen het mondkapje onder hun kin!’

Uit een rondgang over het strand en langs de pensions in de badplaats blijkt dat veel Duitse vakantiegangers op de hoogte zijn van de nieuwe regels. Wie na maandag nog van Nederland naar Duitsland wil, moet tien dagen verplicht in quarantaine. Of kunnen bewijzen tenminste twee weken volledig te zijn ingeënt of al corona te hebben gehad. Wat ook opvalt: veel badgasten kozen voor Nederland vanwege de relaxte coronaregels.

‘We hadden eerst geboekt op Sylt’, zegt een familie uit Noordrijn-Westfalen. Maar dat Duitse Waddeneiland eist iedere 72 uur een coronatest. ‘Daar hadden we dus geen zin in, dit is wel onze vakantie.’ Het stel met twee kinderen is niet ingeënt. ‘Te veel bijwerkingen. We hebben de afgelopen week echt genoten van de vrijheid in Nederland.’ Een stel uit Rijnland-Palts: ‘We rijden morgen weg, net op tijd want we zijn niet ingeënt. Onze regels in Duitsland zijn echt belachelijk. Ongrondwettelijk zelfs. In Holland mag een mens zich vrij bewegen!’

Op de boulevard geeft huisvrouw Kathrin haar kinderen nog een rondje friet, voordat ze terugrijdt naar Bocholt. ‘Onze Duitse buren in het pension zijn gisteravond al terug gereden. Wij gaan ons thuis eerst laten testen, anders wil niemand ons nog zien.’ Al voor vertrek waarschuwde haar familie dat Nederland te gevaarlijk zou zijn.

Geen zorgen

Een speciale categorie op het strand zijn de eendags-gasten uit Duitsland. ‘We zijn gekke collega’s uit de plasticfabriek van Siegen!’, roept een getatoeëerde dame met bier en ijs in haar hand. Zij betaalde 44 euro voor een buskaartje. Zij maakt zich geen zorgen over corona. De Duitse badgasten verwachten dat hun overheid de quarantaineregels streng zal controleren. ‘Wij hebben een Ordnungsambt dat echt bij je aanbelt en eist dat alle bewoners van het huis voor de deur gaan staan’, legt een vader uit.

In het dorp hangen opvallend veel bordjes met FREI voor de deuren van pensions en hotels. ‘Dat hoort niet in juli. Dat heb ik in twintig jaar nog nooit meegemaakt’, zegt de eigenaar van een pension. Volgens hem is Zandvoort nu half zo druk als normaal. ‘Die Duitse regels en alle onzekerheid rond de Formule 1 helpen ons niet.’ Andere pensioneigenaren melden ‘enige afzeggingen’ door Duitse gasten. Hun plaats wordt ingenomen door Nederlanders die last minute kiezen voor eigen land, alleen blijven die korter. Eigenaresse Celine Pust van Hotel Paradis schat dat de helft van haar klanten nog Duits is. ‘Normaal is dat 80 procent.’