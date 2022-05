Duitse taal en cultuur minder populair op school en aan de universiteit

Duitse les aan leerlingen van 5 Havo op een middelbare school in Tilburg. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Duits iets minder populair geworden in het voortgezet onderwijs

Sommige scholieren hebben het eindexamen Duits al achter de rug, maar op het vmbo-k en vwo moeten ze er nog aan geloven. In totaal maken deze maand 56 duizend scholieren het examen Duits. Dit is veruit het laagste aantal in 10 tijd jaar tijd, en ruim eenvijfde minder dan tijdens de piek in 2018. Vooral op het vmbo daalde het aantal eindexamenkandidaten. Aan de vooravond van het bezoek van bondskanselier Scholz aan premier Rutte donderdag bekritiseerde de Duitse ambassadeur de tanende kennis van het Duits. Vergeleken met het totaal aantal kandidaten lijkt de afnemende interesse voor de Duitse taal echter mee te vallen. Dit jaar doet 30 procent van de aangemelde eindexamenkandidaten het examen Duits, in 2018 was dit 33 procent. Het verlies van Duits wordt deels veroorzaakt door de toenemende populariteit van Spaans, vooral op het vwo. Dit jaar zijn er zo’n 4.500 eindexamenkandidaten Spaans. De animo voor Frans bleef de afgelopen jaren constant.

Ook afnemende belangstelling Duitse taal en cultuur op universiteiten

Dat er steeds minder middelbare scholieren zijn met Duits op hun eindlijst is ook te zien in het vervolgonderwijs. Het aantal bachelorstudenten Duitse taal en cultuur daalt al jaren, blijkt uit cijfers van de vereniging Universiteiten van Nederland (UNL). Op 1 oktober 2021 studeerden 174 bachelorstudenten Duits. Dit is wel een onderschatting; sinds het academisch jaar 2013-’14 heeft de Rijksuniversiteit Groningen verschillende talen onder één studie gebracht, waarmee het zicht op de studenten Duits volgens de UNL is vertroebeld. De cijfers van de overige universiteiten laten sinds 2017 een daling zien, terwijl er in het voortgezet onderwijs grote behoefte is aan docenten Duits.