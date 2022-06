‘Duitse steun voor Oekraïens kandidaat-lidmaatschap EU is voortschrijdend inzicht, geen goedmakertje’

President Zelensky (links) en Olaf Scholz (rechts). Beeld AFP

Dag Remco, hoe betekenisvol was Scholz’ aankondiging dat hij wil dat Oekraïne kandidaat-lid wordt van de Europese Unie?

‘Er is natuurlijk een groot verschil tussen kandidaatschap en echt lidmaatschap van de EU. Als kandidaat-lid heeft een land nog een lange weg met veel hervormingen te gaan. Maar tot voor kort hamerde Scholz er vooral op dat het toetredingsproces voor Oekraïne nog lang zal duren, dat hij zich nu duidelijk uitspreekt als voorstander is dus wel een stap.

‘Donderdagavond zei hij trouwens alweer dat de weg naar lidmaatschap ‘lang’ en ‘niet gemakkelijk’ is. Dat was communicatief wat onhandig van hem. Je zou ook kunnen denken: die boodschap bewaar ik voor wat later.’

Vanwaar nu deze draai? Is het een goedmakertje voor zijn eerdere terughoudendheid?

‘Niemand kan in Scholz’ hoofd kijken om zijn precieze beweegredenen te zien. Duitsers klagen ook dat hij de burger niet meeneemt in zijn overwegingen, en alleen conclusies presenteert. Een goedmakertje zou ik het niet willen noemen, dat is een beetje het glas halfleeg. Het is eerder het resultaat van voortschrijdend inzicht, dat bij Duitsland wat later komt dan bij andere landen.

‘Het is wel duidelijk geworden dat Scholz er lang over doet om beslissingen te nemen en die vervolgens concreet uit te werken. Hij is lastig in beweging te krijgen en wordt gezien als iemand die vaak op de rem trapt, of het nu gaat om energiesancties of levering van zware wapens. Elke keer draait Scholz bij, maar elke keer gebeurt dat pas na weken of maanden van druk uit binnen- en buitenland.’

Is hiermee dan de kou tussen Kyiv en Berlijn uit de lucht, of wil Oekraïne meer?

‘Vanuit Duits perspectief kan je concluderen: Oekraïne is nooit tevreden. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat een land in oorlog zo veel mogelijk steun wil binnenhalen, op welke manier dan ook. Maar Duitsland heeft andere overwegingen. Als het alles levert waar Oekraïne om vraagt, groeit de kans dat Rusland Berlijn als een partij in het conflict gaat zien. Duitsland, eigenlijk het hele Westen, bewandelt een dunne draad.

‘Om de kou uit de lucht te halen zou het wel erg helpen als Duitsland de beloftes over wapenleveringen aan Oekraïne snel en efficiënt zou uitvoeren. Daar schort het nog wel eens aan, tot frustratie van Kyiv.’

Is dat politieke onwil of heeft Duitsland legitieme redenen voor het uitstel?

‘Het is een mix van drie redenen. Ten eerste is er zeker nog politieke twijfel: de regering zegt wapens toe, maar aarzelt dan in de ogen van critici met het nemen van definitieve besluiten.

‘Ten tweede is er logistieke onhandigheid. Duitsland heeft bijvoorbeeld Gepard-luchtafweerpantservoertuigen beloofd, maar nu blijkt dat er nauwelijks munitie beschikbaar is. De munitie die er is, komt uit Zwitserland, maar dat land wil niet meewerken. Een kenner vertelde me dat de bedieningssoftware vooralsnog alleen in het Duits werkt, waar Oekraïne dus weinig mee kan.

‘Ten derde levert Duitsland veel complexe wapens, zoals de pantserhouwitsers die Nederland ook levert. Militairen hebben zeker veertig dagen training nodig voordat ze die kunnen bedienen. Die training is nu voltooid, dus de verwachting is dat de houwitsers binnenkort aankomen.

‘Nu gaat Duitsland ook geavanceerde raketsystemen leveren die Oekraïne graag wil, maar dat zijn er maar drie omdat ze er zelf niet meer kunnen missen. De Bundeswehr heeft er niet heel veel van, en is notoir slecht bevoorraad. Die systemen komen waarschijnlijk in augustus pas, ook weer vanwege training. Daarnaast gaat het IRIS-T luchtafweersysteem naar Oekraïne, het meest geavanceerde dat Duitsland heeft.’

Gazprom lijkt ook langzaamaan de gastoevoer naar Duitsland af te knijpen, is men nog bang dat de recente stappen dat proces versnellen?

‘Die vrees leeft heel erg. Duitsland is nog steeds zeer afhankelijk van Russisch gas. Gazprom zegt om technische redenen minder gas te leveren. In een van zijn populaire instagramfilmpjes legde economieminister Habeck de burger luchtig uit dat er geen technische noodzaak is voor minder levering, en dat het dus een politiek besluit is uit Moskou.

‘Duitsland is daar volgens hem op voorbereid, maar hij vraagt ook burgers om minder gas te verbruiken. Want als er geen gas komt, blijven de opslagplaatsen leeg en gaat Duitsland een koude winter tegemoet. De vraag is nu dus: was dit een schot voor de boeg en gaat het gas weer stromen, of is dit het begin van het einde?’