Duitse staatssteun leidt tot woede in Brussel en wantrouwen in eigen land

Fabriekshal van Eschenbach Porzellan in Triptis. Beeld Marcel Wogram voor de Volkskrant

‘Kijk’, wijst productiemanager Frank Meinhardt-Ruppin, terwijl zijn wangen rood kleuren bij de reusachtige gladbak-oven van Eschenbach Porzellan: ‘daar gaat al dat gas nou naartoe.’ Hij zakt door de knieën, en glimlacht bij de aanblik van tientallen meters ontbijtborden op weg naar de vuurgloed aan het einde van de loopband, waar ze op 1.380 graden Celsius worden gehard. De porseleinfabriek, in Triptis bij Leipzig, loopt op rolletjes. En toch, vervolgt Meinhardt in één adem: ‘eind dit jaar is het Schluss. Er is nog maar een heel klein beetje hoop.’

Schluss. Voor Meinhardt-Ruppin, voor de ovens van de porseleinfabriek, en voor de honderd medewerkers in dit stukje voormalig DDR-gebied van wie sommigen al tientallen jaren aan de machines staan. Zonde. Want de orderboeken puilen uit, de productie staat op maximum en de 36 duizend vierkante meter fabriekshal staat propvol servies in afwachting van transport. Maar volgens de huidige voorspellingen vervijfvoudigt de energierekening volgend jaar, van 860 duizend euro naar 4,5 miljoen. En dat trekt ook een kerngezonde onderneming niet.

Na zes maanden Oekraïne-oorlog, gastekorten en oplopende energieprijzen waarschuwt de Duitse middenstand voor een faillissementsgolf. In de oostelijke steden vinden de afgelopen weken almaar grotere protesten plaats, steeds vaker onder aanvoering van radicaal-rechts. Het wantrouwen jegens de regering in Berlijn is hier groot, en de regionale economie is na de hereniging altijd achtergebleven bij die in het westen. Velen hier kunnen zich de massawerkloosheid van de jaren negentig nog heel goed herinneren. En vrezen herhaling. Het is precies het soort sociale onrust dat Poetin hoopt aan te wakkeren door de energieprijzen op te drijven.

De regering vreest economische schade en maatschappelijk ontwrichting in gelijke mate, en kwam deze maand met een remedie voor beide. Dat is het beetje hoop waar productieleider Meinhardt-Ruppin op doelt: 200 miljard euro om de gasprijs tot in 2024 te drukken. Het besluit leidde tot grote woede bij zuidelijke EU-landen, die concurrentievervalsing vrezen als het rijke Duitsland zijn eigen industrie van goedkope brandstof gaat voorzien. Maar thuis in Duitsland, dacht de regering: daar gaat vast de vlag uit. Het zou weleens tegen kunnen vallen.

Onduidelijkheid

Eschenbach Porzellan draait als een tierelier, zegt directeur Rolf Frowein (64) in de kleine vergaderkamer. Aan een van de zwarte leren stoelen hangt een spinnenweb – ze werken hier liever dan dat ze vergaderen. Tot de coronacrisis haalde de porseleinfabriek een jaaromzet van 9 miljoen euro. Nettowinst ruim 300 duizend euro. Solvabiliteit 65 procent, voor de liefhebber. Normale economische schommelingen kan hij dan ook prima opvangen, zegt Frowein. Maar dit? Dit is niet te doen. Reken maar mee.

‘Ik heb bij mijn klanten, vooral restaurants en hotels, gepeild wat ze meer willen betalen. Een prijsverhoging van 20 tot 25 procent lijkt mogelijk. Dat betekent dat ik volgend jaar 1 tot 1,5 miljoen euro meer vrij kan maken voor inkoop van energie. Maar volgens de huidige voorspellingen is dat bij lange na niet genoeg.’

Gevraagd of hij uit de brand is nu de regering belooft de gasprijzen te drukken, laat zijn antwoord zien wat er gebeurt als de indruk ontstaat dat ook beleidsmakers grip op de situatie verloren zijn. ‘De Oekraïne-crisis is al zes maanden aan de gang, en tot nu toe heb ik alleen beloften gekregen van deze regering. Daarmee kan ik niet plannen. Onder Merkel hadden we een maand na het begin van de coronacrisis concreet geld op de rekening. Pas als ik zwart op wit heb dat de gasprijs gegarandeerd laag blijft tot minstens 2024, kan ik overwegen de sluiting uit te stellen. Wij werken twee maanden vooruit, dus dat zou deze maand nog moeten gebeuren.’

Economie is psychologie, luidt de tegeltjeswijsheid. En de psychologie rond de Gaspreisdeckel draait in Duitsland om het creëren van vertrouwen, zeker ook bij ondernemers. Want gebrek aan vertrouwen, dat is de route naar recessie. Minister van Financiën Christian Lindner sprak dan ook heel duidelijk het bedrijfsleven toe, bij de presentatie van de 200 miljard. Vrij vertaald: wij zorgen dat het goedkomt. Heb vertrouwen. Blijf orders aannemen, hou de productie hoog, sluit geen afdelingen en stuur geen mensen naar huis.

Vertrouwen

Maar de Duitse regering heeft flink geruzied over de steunpakketten tot nu toe, en over de Gaspreisdeckel misschien wel het meest. Het onderstreept hoe instabiel deze driepartijenregering is, zegt Frowein, en hoe onvoorspelbaar daarmee haar beleid. ‘Regeringsleider SPD wil helpen, maar de Groenen en de (centrum-rechtse) FDP zijn terughoudend, om verschillende redenen. De ene partij wil de ‘oude’ energie-intensieve industrie eigenlijk niet steunen, de andere wil niet in de vrije markt ingrijpen.’

Dus nee, zegt Frowein, de vlag is niet uit en de voorgenomen sluiting staat. Op 26 augustus heeft hij alle werknemers hun ontslag aangezegd, na zes weken twijfel en wakker liggen. Er vloeiden tranen. Maar ze begrepen het, zegt de directeur, en dat blijkt ook op de fabrieksvloer: de mensen zien thuis zelf wat er met de energierekening gebeurt. In ruil voor een bonus hebben veel werknemers beloofd het einde van het jaar af te wachten voordat ze daadwerkelijk vertrekken. Frowein zelf wacht nu op de details van het steunpakket, waarover vermoedelijk dit weekend meer bekend wordt. In de vergaderkamer schuift hij twee A4tjes met energieprijs-tendensen over tafel.

De gasprijs moet zakken tot onder de 9 cent per kWh (ongeveer 90 cent per kubieke meter, red.). Dan pas kan hij door. Tenminste, zegt Frowein met een vinger naar het tweede A4tje: als de stroomprijs gelijk blijft. Maar ook die rijst de pan uit. Dus straks moeten alle berekeningen weer van voor af aan beginnen. ‘En daarover heeft de bondskanselier nog geen woord gezegd.’