Duitse staat neemt miljardenbelang in gasreus Uniper en laat burgers meer betalen

Een werknemer van Uniper inspecteert een opslagtank voor gas. Beeld AFP

De Duitse staat neemt een belang van 30 procent in de noodlijdende gasreus Uniper, die door de energiecrisis op de rand van omvallen staat. Daarvoor legt Berlijn 15 miljard euro op tafel, waarvan 7 miljard in de vorm van extra kredieten van staatsbank KfW. Dat maakte de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vrijdagmiddag bekend in een onaangekondigde persconferentie. De regering kondigde ook aan dat consumenten meer gaan betalen voor hun energie, ook als ze vaste leveringstarieven hebben. Daartoe wordt een noodwet ingezet.

Uniper dreigt bankroet te gaan als gevolg van de hoge gasprijs en de Russische beperking van de gastoevoer naar Duitsland. Uniper is een ‘mid-market’-handelaar: het bedrijf importeert gas uit Rusland en verkoopt dat door aan gemeentelijke energieleveranciers. Hoe minder Russisch gas Duitsland binnenkomt, hoe meer Uniper op de zogeheten dagmarkt moet inkopen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daar is de prijs sinds begin juni verdubbeld. Dat kost Uniper naar eigen zeggen om en nabij de 50 miljoen euro per dag, die het niet kan doorberekenen aan klanten. Die hebben doorgaans langetermijncontracten met vaste prijzen.

Energiecontracten burgers opengebroken

Daaraan maakt de regering nu een einde, zich beroepend op de uitzonderlijke situatie: vanaf september of oktober komt er een vaste toeslag op de energierekening. De regering zet daartoe een noodwet in die eerder deze maand werd aangenomen en Berlijn de bevoegdheid geeft bestaande contracten open te breken ingeval van overmacht. Het doel is om 90 procent van de extra kosten die gasleveranciers maken als gevolg van de crisis door te berekenen aan de eindgebruiker, zei Scholz. Zo moet worden voorkomen dat gasleveranciers over een paar maanden opnieuw het water aan de lippen staat. De EU moet het plan nog goedkeuren.

Door de maatregel gaat een gezin van vier personen jaarlijks 200 tot 300 euro meer aan energiekosten betalen. Scholz maakte daarom van de gelegenheid gebruik om Duitsers met financiële moeilijkheden hoop op verlichting te geven. Zo komt er een verruiming van de huurtoeslag voor arme gezinnen, als tegemoetkoming in de hogere energiekosten. Ook werkt Berlijn aan een subsidieregeling voor studenten. De omstreden Duitse bijstandsregeling wordt vanaf januari grondig hervormd, benadrukte Scholz. ‘Niemand wordt met zijn problemen alleen gelaten’, aldus de bondskanselier.