Duitse regering onder vuur uit eigen gelederen: geruzie over klimaatbeleid leidt tot politieke en maatschappelijke tweespalt

De Duitse regering begint het zomerreces met een forse beschuldiging, afkomstig van de hoogste rechtbank in het land: die van ondemocratisch handelen. Op woensdagavond verbood het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe te elfder ure een parlementaire stemming over de omstreden nieuwe ‘verwarmingswet’. De wet, waarover al maanden hevige politieke strijd woedt, moet een van de grootste stappen worden in de voorgenomen Duitse omwenteling naar een volledig klimaatneutrale samenleving in 2045: de Klimawende.

Maar na maanden van hevige politieke strijd heeft de wet vooral de schijnwerpers gezet op hoe de Klimawende, en de manier waarop de regering die vormgeeft, de samenleving dreigt te splijten in voor- en tegenstanders. ‘Dit kan leiden tot Amerikaanse toestanden’, schreef weekblad Der Spiegel.

De oorspronkelijke verwarmingswet moest vanaf 2024 stipuleren dat nieuwe verwarmingssystemen voor 65 procent klimaatneutraal zijn. Dat zou gelden voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen waarvan het verwarmingssysteem aan vervanging toe is (veel Duitse huizen hebben nog een ketel met stookolie in de kelder). In de praktijk komt dat meestal neer op verplichte installatie van een kostbare warmtepomp. Om die kosten deels te compenseren, beloofde de regering een scala aan subsidies.

De regering slaagde er echter niet in duidelijk te maken hoe de compensatie precies zou functioneren, en werd daarom vrijwel direct overstemd door de kakofonie van protesten die van links en rechts opsteeg. Refrein: de regering in Berlijn, ver verwijderd van de gewone mens en gekaapt door De Groenen, laat hardwerkende Duitsers failliet gaan in haar obsessie met het klimaat.

De rechts-conservatieve CDU, de partij van Angela Merkel en nu oppositieleider, verklaarde regeringspartij De Groenen afgelopen week de politieke oorlog door haar formeel als ‘hoofdtegenstander’ te bestempelen. De grotendeels extreem-rechtse Alternative für Deutschland bereikte afgelopen weken een historisch hoogtepunt in de peilingen: een op de vijf Duitsers zegt nu op de partij te willen stemmen. Politieke wetenschappers noemen het al cynisch ‘de warmtepomp-bonus’.

Grote vraag in dit debat is nu: wie gaat het allemaal betalen? De warmtepomp, de overgang naar een klimaatneutrale samenleving, alles dat daarvoor moet wijken? Wat gebeurt er met onze economie en welvaart, en wat met mijn portemonnee?

De nieuwe wet werd zo ook een lakmoesproef voor het vermogen van de Duitse regering om draagvlak te creëren – en houden – voor haar ambitieuze klimaatbeleid.

Ongrondwettelijk

‘Warmtepomp-gate’ wordt ongetwijfeld lesstof op de opleiding Bestuurskunde. Groenen-minister van Economie Robert Habeck, architect van de wet, negeerde eerst de kritiek en gaf critici daarmee de indruk op kruistocht te zijn. Toen werd de wet dramatisch afgezwakt: gemeenten moeten een communaal klimaatneutraal warmteplan opzetten, vaak met gebruik van aardwarmte, waartoe ze tot 2028 de tijd hebben. Pas als dat er ligt, geldt voor huishoudens die niet aan de kant-en-klare optie mee willen doen alsnog de semi-verplichte warmtepomp.

Klimaatorganisaties waren des duivels over het uitstel. Tegenstanders van de wet waren nog altijd niet tevreden. En burgers vooral verontrust. Over het gebrek aan heldere communicatie, over de steeds hardere toon in het politieke debat, en over het feit dat het er zelfs bínnen de regering keihard aan is toegegaan – de kleine centrumrechtse coalitiepartij FDP keurde de plannen van zijn coalitiepartners zoals vaker publiekelijk af. Onder de streep bewerkstelligde de regeringscoalitie – De Groenen voorop – zo een politiek fiasco zonder dat het klimaat er op korte termijn veel mee opschiet.

Zelfs uit eigen gelederen neemt de kritiek toe, met name binnen de SPD van regeringsleider Scholz. Dit weekend klaagden maar liefst drie prominente SPD-premiers van deelstaten, die in Duitsland eigen regeringen hebben, dat de nationale regering in Berlijn er communicatief een potje van maakt. ‘Dat schaadt het klimaatbeleid en werkt rechts-populisten in de hand’ is samengevat de kritiek van Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern), Dietmar Woidke (Brandenburg) en Stephan Weil (Nedersaksen).

Als klap op de vuurpijl zegt het Duitse grondwettelijk gerechtshof, de hoogste hoeder van de democratische rechtsorde in het land, nu dat de regering feitelijk ondemocratisch bezig is. Door te proberen de wet uit alle macht nog voor het zomerreces door het parlement te loodsen, ontbeert de oppositie de mogelijkheid om voldoende in- en tegenspraak te organiseren. ‘Parlementariërs hebben niet alleen het recht om te stemmen, maar ook om zaken te overwegen’, zeggen de rechters, en dus mag de geplande stemming geen doorgang vinden.

Communicatie en transparantie

Het vergt doortastendheid om in hoog tempo een historische sociaal-economische omwenteling door te voeren, zoals de Duitse regering probeert te doen. Maar, zegt Andreas Esche, econoom bij de denktank Bertelsmann Stiftung, het vereist ook efficiënte communicatie.

‘Juist omdat de klimaatmaatregelen zo ingrijpend zijn, is het des te belangrijker dat de regering van meet af aan duidelijk maakt hoe ze omgaat met mensen die erdoor worden geraakt. Dat stelt niet alleen de hoogste eisen aan het wetgevende proces, maar ook aan het politieke werk. Er komen nog veel meer maatregelen op ons af die tot tweespalt kunnen leiden, en een groeiend deel van de bevolking verliest het vertrouwen in de politiek.’

De tevredenheid met de zogeheten Ampel-coalitie, de rood-geel-groene coalitie onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz (SPD), is ondertussen gezakt naar recorddiepte: nog maar 23 procent van de kiezers is tevreden over de coalitie, tegen 20 procent vorige maand. Tegelijk maakt driekwart van de Duitsers zich zorgen om de verhoudingen in de samenleving. Een laatste statistiek toont dat de Duitse samenleving is gespleten door de Warmtewet: 45 procent vindt hem goed of zelfs niet ver genoeg gaan, terwijl 45 procent vindt dat de wet te ver gaat (10 procent sloeg de vraag over).

Op de laatste dag voor het zomerreces ging het er vrijdag dan ook ongewoon fel aan toe in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer. CDU-leider Friedrich Merz beet regeringspartij SPD toe dat die haar mond moest houden terwijl hij aan het woord was.

Een nieuwe politieke crisis lijkt ondertussen in de maak. Volgens Merz maakt de regering zich namelijk vaker schuldig aan het drastisch inkorten van parlementaire procedures om eigen wetten erdoorheen te krijgen. ‘U hebt van dit parlement een oord van debatweigering en doordrukken gemaakt’, aldus de oppositieleider.

In september staat een nieuwe zitting over de Verwarmingswet op de planning.