Duitse regering keurt omstreden Chinese deelname aan Hamburgs havenbedrijf deels goed

De haven van Hamburg. Beeld Michael Probst / AP

De Chinese staatsrederij Cosco mag zich onder voorwaarden inkopen in een onderdeel van het havenbedrijf in de noord-Duitse stad Hamburg. Dat besloot de Duitse regering woensdag, na een wekenlang debat over de risico’s van groeiende Chinese invloed op kritieke infrastructuur. Volgens Duitse media heeft bondskanselier Olaf Scholz het besluit doorgedrukt. De twee andere coalitiepartijen, de Groenen en de liberale FDP, zijn tegen de Chinese deelneming. Ook oppositieleider CDU is mordicus tegen. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier waarschuwde voor groeiende afhankelijkheid van China.

Concreet gaat het om de Chinese aankoop van 24,9 procent in een van de vier terminals in de Hamburgse haven. Met de Chinezen was een aandeel van 35 procent overeengekomen. Omdat het gaat om vitale infrastructuur was toestemming nodig van de Duitse regering. Berlijn geeft die nu, maar teruggeschroefd naar minder dan een kwart eigendom. De regering wil onder meer voorkomen dat Cosco een veto krijgt bij personeelsbeleid en strategische beslissingen omtrent de haven, of vertegenwoordigers in de bestuursraad kan benoemen. Onduidelijk is nog of Cosco akkoord gaat met de aankoop onder beperkingen en of daarmee de strijd beslecht is.

Rusland als doembeeld

Het Duitse politieke getouwtrek rond de Hamburgse haven speelt zich af tegen de achtergrond van groeiende zorgen over de Chinese invloed in Europa. Brussel wil het continent minder afhankelijk maken van China, zowel van Chinese producten als van China als afzetmarkt. Daarbij gaat het om alles van het ontwikkelen van een volwaardige Europese chipindustrie tot het tegengaan van Chinese invloed op vitale infrastructuur in de EU.

Dit beleidsvoornemen heeft een enorme nieuwe impuls gekregen door de Oekraïne-oorlog. Die heeft pijnlijk aangetoond hoe kwetsbaar de EU zichzelf heeft gemaakt door haar afhankelijkheid van een andere autocratie – Rusland – voor energie. Sinds Rusland de gaskraan begon dicht te draaien, uit woede over Europese steun voor Oekraïne, gaan Europese landen gebukt onder de gevolgen: torenhoge energieprijzen, stijgende inflatie, en toenemende maatschappelijke onrust.

Ondertussen raakt ook China steeds verder verwijderd van de EU, met de behandeling van Oeigoeren, een dreigend conflict met Taiwan en de weigering de Russische invasie van Oekraïne te veroordelen. Een conflict is niet ondenkbaar. Dus breken Europese en Duitse regeringsleiders zich nu het hoofd over de vraag: hoe maken we onze landen in dat geval minder kwetsbaar?

Chinese geldschieter

Te midden van dat geopolitieke gewoel meldde Cosco zich als geldschieter voor de Hamburgse haven, die in moeilijkheden verkeert. Om te kunnen blijven concurreren met andere Noord-Europese havens, zijn forse investeringen nodig. Onder meer wegens de ligging: Hamburg ligt aan de rivier de Elbe, en om toegankelijk te blijven voor grote zeeschepen moeten vaarwegen worden gebaggerd en onderhouden. Cosco bood naar verluidt honderd miljoen euro voor 35 procent van de Tollerort-terminal.

Maar belangrijker nog: Cosco beloofde in ruil voor de deelneming de Hamburgse haven te bestempelen tot ‘preferred hub’. Het is niet geheel duidelijk wat dat betekent, maar Cosco is de op drie na grootste scheepsrederij ter wereld en kan dus heel veel brengen. Andersom is Cosco al jaren met afstand de belangrijkste klant van de Hamburgse haven; de stad wil de Chinese rederij niet van zich vervreemden.

Het havenbedrijf HHLA, voor tweederde eigendom van de stad Hamburg, benadrukt dat het slechts gaat om een deel van één terminal die toebehoort aan een onafhankelijke dochter van het havenbedrijf. China wordt geen eigenaar van het havenbedrijf zelf, aldus HHLA. Cosco krijgt ook geen toegang tot strategische know-how, ‘en de haveninfrastructuur blijft eigendom van de Vrije Hanzestad Hamburg.’

Bovendien, zeggen voorstanders van de deal: Cosco is al mede-eigenaar van terminals in acht andere Europese havens. Daaronder zijn Rotterdam, Antwerpen, Zeebrugge, Valencia en Bilbao. Waarom zou Hamburg dan niet van het broodnodige Chinese geld gebruik mogen maken?

Deze overnamegeschiedenis is precies waarom tegenstanders vrezen dat de Chinese interesse niet beperkt blijft tot het deeleigendom van één terminal. Nadat Cosco in 2009 een minderheidsbelang had gekocht in de Griekse haven van Piraeus, bij Athene, verwierf de Chinese rederij in 2016 een meerderheidseigendom. Sindsdien bouwt Cosco Piraeus systematisch uit tot de hoeksteen van een netwerk voor Chinees goederentransport dat heel Zuid-Europa moet gaan omvatten, blijkt uit onderzoek van de Frankfurter Allgemeine Zeitung.