Duitse rechtspopulisten net niet de grootste bij deelstaatverkiezingen

Premier Michael Kretschmer (midden) van Saksen kan opgelucht adem halen: zijn CDU blijft de grootste partij. Beeld AFP

Met een zorgelijke frons keek Duitsland de afgelopen weken naar zijn oostelijke flank. Zou daar voor het eerst sinds de oprichting van de Bondsrepubliek in 1949 een partij rechts van de CDU met de winst aan de haal gaan? Het gebeurde niet, bij een historisch hoge verkiezingsopkomst van ruim 60 procent. Nét niet.

In Brandenburg bleef de AfD met 24 procent van de stemmen maar drie procent achter bij de regerende SPD. En in Saksen behaalden de rechtspopulisten weliswaar hun beste verkiezingsresultaat ooit, 28 procent, maar de CDU van minister-president Michael Kretschmer bleef met 33 procent buiten bereik. ‘Het vriendelijke Saksen heeft gewonnen’, zei hij in een reactie op de eerste exit polls.

Maar dat kan niet verhullen dat de AfD de CDU en SPD op ooghoogte aan kan kijken. De AfD is in het oosten een volkspartij geworden. (En bij de verkiezingen in Thüringen eind oktober hebben ze nog een kans om ergens de grootste te worden.)

Voor de landelijke CDU was het een zwarte dag, en voor de SPD al helemaal. In Brandenburg behoudt minister-president Dietmar Woidke waarschijnlijk het laatste regionale regeringsbolwerk van zijn partij; maar in Saksen zakten de sociaaldemocraten naar een nieuw dieptepunt van 8 procent.

Partijleiders van de AfD in Saksen vieren de gunstige verkiezingsuitslag. Beeld EPA

De CDU gleed in Brandenburg van 23 procent naar een abominabele 15 procent – nota bene in de deelstaat waar Angela Merkel opgroeide. In Saksen en Brandenburg wezen alle partijen in hun campagnes op de duidelijke extreemrechtse tendensen binnen de AfD. Daarbij werden ze een handje geholpen door Der Spiegel, die met onthullingen kwam over de Brandenburgse lijsttrekker Andreas Kalbitz. De man blijkt al zijn hele leven lang al in allerlei neonazi-netwerken te verkeren, en geeft dat ten dele zelfs toe. Kalbitz weet dat zulk nieuws de AfD-stemmers niet afschrikt. Het sterkt hen eerder in het idee dat de rest van het land tegen hen samenspant. De AfD speelde met de slogan ‘Vollende die Wende,’ (‘maak de Duitse eenwording af’) succesvol in op Oost-Duitse ­minderwaardigheidscomplexen. ­­Meer dan de helft van de bevolking van Brandenburg en Saksen voelt zich volgens opiniepeiler Infratest Dimap ‘tweederangsburger.’

Maar op coalitievorming met de AfD rust in Duitsland vooralsnog een taboe. Daarom wachten in beide deelstaten ingewikkelde formaties. Vermoedelijk zal daarbij een ander Duits formatietaboe sneuvelen, dat op een regering van meer dan twee partijen.

Groenen

In Saksen ontkomt de CDU door het grote verlies van coalitiepartner SPD bijna niet aan samenwerking met de Groenen, die in de schaduw van de AfD ook twee overwinningen vieren. Mochten de Groenen in Saksen en Brandenburg gaan meeregeren, dan zouden ze in 9 van de 16 deelstaten aan de macht zijn en daarmee ook het predicaat ‘volkspartij’ waardig.

Het Duitsland waar CDU en SPD samen de dienst uitmaakten, verdwijnt langzaam achter de horizon.