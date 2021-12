Duitse rechtbank geeft IS-strijder levenslang wegens genocide op jezidi’s

Dader Taha Al-J. bedekt zijn hoofd nadat hij levenslang kreeg voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Beeld EPA

Volgens de rechtbank in Frankfurt is de 29-jarige man ook schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Naast een levenslange gevangenisstraf eist de rechter dat Taha Al-J. 50 duizend euro schadevergoeding betaalt aan de moeder van het overleden meisje. De voormalige IS-strijder viel flauw toen de uitspraak werd gedaan.

De moeder van het meisje getuigde voor de rechtbank dat ze samen met haar kinderen - twee zoons en een dochter - werd ontvoerd door IS. De veroordeelde man en zijn toenmalige Duitse vrouw kochten haar en haar vijfjarige dochter in 2015 als slaaf, waarna het stel hen gevangen hield in hun huis in de stad Falluja in Irak. Ze weet nog steeds niet wat er met haar zoons is gebeurd.

De moeder vertelde hoe zij in zware omstandigheden moest werken als bediende, terwijl haar vijfjarige dochter vooral niemand tot last moest zijn. Op een dag ging dat mis. Het jonge meisje had in bed geplast, waarop Taha Al-J. haar wilde straffen. Hij nam het meisje op het heetst van de dag mee naar buiten en bond haar daar vast. De temperatuur lag die dag rond de 50 graden. Enkele uren later overleed het meisje aan uitdroging.

Genocide

‘Dit is het moment waarop jezidi’s hebben gewacht’, schreef mensenrechtenadvocaat Amal Clooney in een verklaring over de uitspraak. ‘Om na zeven jaar eindelijk een rechter te horen zeggen dat het een genocide was.’ Clooney staat de moeder bij in het proces dat sinds april 2020 loopt. Vorige maand werd Jennifer W., de Duitse ex-vrouw van Taha Al-J., in een afzonderlijk proces veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan de moord op het jezidi-meisje.

Taha Al-J. zou zich in 2013 hebben aangesloten bij Islamitische Staat, zijn bruid volgde een jaar later. IS stichtte een kalifaat in delen van Irak en Syrië en vermoordde daarbij duizenden jezidi’s, een religieuze minderheid in de regio. Ook werden naar schatting zevenduizend jezidi-vrouwen en kinderen door IS als slaaf verkocht. De terreurorganisatie ziet hen als duivelsaanbidders omdat ze geen moslim zijn, maar geloven volgens een oud-Perzische religie.

De Verenigde Naties stelden in mei dit jaar dat er ‘duidelijk en overtuigend’ bewijs is dat IS genocide heeft gepleegd op jezidi’s. Dat er nu daadwerkelijk iemand is veroordeeld voor genocide voedt de hoop dat meer IS-strijders verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun misdaden tegen de minderheid.

Duitse rechtszaken

Taha Al-J. werd in mei 2019 in Athene gearresteerd op grond van een Europees aanhoudingsbevel en aan Duitsland uitgeleverd. Het proces past in een reeks Duitse zaken om mensen te berechten voor oorlogsmisdaden in landen als Irak en Syrië. Het gaat om rechtszaken waarin zowel de dader als het slachtoffer niet Duits zijn en het misdrijf buiten Duitsland plaatsvond. Toch kan het proces dan in Duitsland worden gehouden volgens het principe van universele jurisdictie. Duitsland heeft op die manier al drie andere voormalig IS-strijders veroordeeld voor misdaden tegen jezidi’s.