Duitse politie rolt gigantisch platform voor kinderporno op

De Duitse politie kreeg hulp uit het buitenland, onder meer uit Nederland. Beeld Getty

Onder de vier verdachten, die al medio april werden gearresteerd, is een 64-jarige man uit Hamburg. Hij was volgens de federale recherche en het Openbaar Ministerie (OM) een van de actiefste gebruikers. In de afgelopen twee jaar zou hij ruim 3.500 berichten hebben gedeeld.

De andere verdachten zijn eveneens Duitsers, in leeftijd variërend van 40 tot 58 jaar. Zij beheerden het platform. Een van hen werd in Paraguay aangehouden, waar hij al jaren woont. De Nederlandse politie sluit niet uit dat er ook in Nederland aanhoudingen zullen volgen. Aan het maandenlange onderzoek deed ook Europol mee, evenals politie en justitie in Nederland, Zweden, Australië, de VS en Canada.

Het Boystown-platform zou al sinds de zomer van 2019 actief zijn geweest, mogelijk nog langer. Via het dark web, dat alleen toegankelijk is met een speciale webbrowser, konden de internationale gebruikers foto’s en filmpjes met elkaar delen. Volgens de Duitse autoriteiten toonden de opnamen ‘het ernstigste seksuele misbruik van jonge kinderen’.

Kinderpornografische Darknet-Plattform „BOYSTOWN“ abgeschaltet!



Mindestens seit Juni 2019 existierte die kinderpornografische Plattform, zuletzt zählte sie mehr als 400.000 Mitglieder. (1/2) pic.twitter.com/F7PvEYsSrV — Bundeskriminalamt (@bka) 3 mei 2021

Chatruimtes

Het platform was opgedeeld in diverse gebieden om het indienen en terugvinden van foto’s en video’s mogelijk te maken. Ook waren er verschillende communicatiekanalen voor de gebruikers. Zo waren er naast het forumgedeelte twee chatruimtes, die behalve voor communicatie tussen de leden ook werd gebruikt voor de uitwisseling van opnamen van kinderporno met zowel jongens als meisjes.

Volgens de federale recherche en het OM in Frankfurt bleek uit het onderzoek ook dat de gearresteerde beheerders gebruikers adviseerden over hoe ze veilig toegang konden krijgen tot Boystown en hoe ze ontdekking konden voorkomen.

Het drietal, onder wie een 40-jarige man uit Paderborn en een 49-jarige inwoner van Mühldorf, wordt door de autoriteiten beschouwd als de hoofdverdachten. In totaal werden huiszoekingen verricht in zeven woningen in Beieren, Noordrijn-Westfalen en Hamburg, die werden gebruikt om het platform draaiende te houden.