Duitse politie doet invallen bij verspreiders van haatdragende berichten na mysterieuze dood CDU-politicus

Duitse politieagenten onderzoeken de omgeving van de tuin waar de Duitse politicus Walter Lübcke afgelopen weekeinde dood is aangetroffen. Beeld REUTERS

De politie zoekt de schutter in extreemrechtse kringen, maar heeft nog geen concrete aanknopingspunten.

Prominente Duitse politici, onder wie president Frank-Walter Steinmeier, hebben zich vol afschuw uitgelaten over de golf van haat jegens de omgekomen politicus. ‘Cynisch, smakeloos, afgrijselijk, in elk opzicht weerzinwekkend’, aldus Steinmeier in een verklaring. ‘Het is walgelijk te zien hoe rechtse lieden zich verheugen over de dood van Walter Lübcke’, twitterde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. ‘Wanneer iemand met haat overspoeld wordt, alleen omdat hij liberale denkbeelden heeft, dan is dat de ondergang van de menselijke moraal’, zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer vrijdag in de Berlijnse krant Der Tagesspiegel.

De krant doet een greep uit de verwensingen aan het adres van Lübcke. Op YouTube werd hij uitgemaakt voor ‘rat’ en ‘smerig zwijn’. Haat richtte zich ook tot bondskanselier Angela Merkel, partijgenoot van Lübcke. Een zekere ‘Dark Player’ noemde haar ‘het volgende slachtoffer’ en beeldde een vuurwapen af. YouTube liet weten harder op te zullen treden tegen ‘haatvideo’s’. Daartoe rekent het bedrijf nadrukkelijk ook video’s ‘die de nazi-ideologie propageren of verheerlijken’.

Walter Lübcke in 2015. Beeld AFP

Lübcke, voorzitter van het regionale bestuur in Kasssel, was al in 2015 het mikpunt van critici op internet. In dat jaar, toen meer dan een miljoen asielzoekers en migranten Duitsland bereikten, pleitte hij voor ‘christelijke waarden’ als naastenliefde. Een toespraak ten gunste van de opvang van buitenlanders kwam hem op gejoel en beledigingen te staan. Hij hield zijn protesterende gehoor voor: als jullie de waarden van onze samenleving niet delen, kun je te allen tijde Duitsland verlaten. Een onbekend persoon publiceerde daarna het huisadres van de ‘landverrader’. Lübcke kreeg tijdelijk politiebewaking.

Volgens de Duitse nieuwssite T-online is een deel van de kritiek op internet afkomstig vanuit de rechts-populistische partij AfD, die een groot bereik heeft op sociale platforms en destijds over Lübcke heen viel.

De Duitse politie doet nu niet alleen onderzoek naar de toedracht van Lübckes dood, maar bekijkt ook of zijn belagers op internet zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Het politieteam dat de dood onderzoekt, is deze week uitgebreid van 20 tot 50 man. De politie gaat uit van een moordaanslag; er zijn geen aanwijzingen voor zelfdoding. Na een uitzending van het tv-programma Aktenzeichen XY…ungelöst, de Duitse tegenhanger van Opsporing Verzocht, kwamen deze week tientallen tips binnen. Ook kreeg de politie van particulieren video’s, gemaakt in de omgeving van Lübckes woning. Alles wordt grondig bestudeerd, ook in het pinksterweekeinde, meldde de politie vrijdag. Over de resultaten van de invallen bij haatzaaiers zijn geen mededelingen gedaan.