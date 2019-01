Duitse politie arresteert verdachte van grootschalige hack politici

De hack roept vragen op over het werk van de BSI, de dienst die moet waken over de IT-veiligheid. Beeld Getty Images

De flat van de man in de deelstaat Hessen werd zondag onderzocht, waarna hij werd gearresteerd. Hoe de politie hem op het spoor kwam, wordt later vandaag bekendgemaakt.

De hack was een van de grootste ooit in Duitsland. Onder de slachtoffers was bondskanselier Merkel. De linkse partij Die Linke bevestigde dat ook hun fractievoorzitter in het parlement, Dietmar Bartsch, een van de slachtoffers was. Opvallend was dat de rechts-populistische AfD als enige partij in het parlement niet werd getroffen door de hack. Of de verdachte een aanhanger van de partij is, is nog onduidelijk.

Door de hack kwam veel persoonlijke informatie van Bondsdagleden en lokale politici op straat te liggen. Het ging onder andere om telefoonnummers, adressen, creditcardgegevens en correspondentie. In zo’n zestig gevallen werden volgens het OM zeer persoonlijke gegevens openbaar gemaakt.

Germany is scrambling to identify who is behind a major hack that exposed data on hundreds of politicians, journalists, comedians and activists — and why the breach wasn’t spotted sooner https://t.co/lQA2ZKoi8L POLITICO Europe

Twitteraccount

De gehackte informatie werd via een Twitteraccount online gezet. Pas vorige week werd duidelijk dat de gegevens waren gepubliceerd. Het account werd daarna verwijderd.

De hack roept vragen op over het werk van de Duitse dienst die moet waken over IT-veiligheid en de veiligheidsdiensten. Een parlementslid trok begin december aan de bel na verdachte activiteiten op zijn mailaccount en socialemediakanalen, maar de dienst dacht toen dat het om een incident ging.

Onder de documenten bevinden zich ook sollicitaties, persoonlijke brieven, ledenlijsten en interne correspondentie van politieke partijen. Sommige stukken zouden al meer dan een jaar oud zijn.