Duitse politie arresteert oprichters extreemrechtse terreurcel ‘Revolutie Chemnitz’

Een wegversperring door de Duitse politie bij de Siegessäule op de weg naar het festival van de Dag van de Duitse Eenheid in Berlijn. Foto EPA

Ook zouden ze betrokken zijn geweest bij het geweld tegen buitenlanders in de stad Chemnitz en plannen beramen voor gewelddadige acties op 3 oktober, de dag van de Duitse eenheid.

Op vrijdag 14 september is het al twee weken onrustig in Chemnitz. Voor de vierde keer trok die avond een stoet van duizenden rechtse en extreemrechtse demonstranten door de straten van de Saksische stad. De demonstratie bleef vreedzaam, ook dankzij massale aanwezigheid van politie.

Maar later op de avond escaleerde het even verderop, in het grote park rond het Chemnitzer slot. Daar valt een groep extreemrechtse mannen een gezelschap migranten uit Iran en Pakistan aan, zo berichtte de Süddeutsche Zeitung de volgende dag. Een persoon raakte gewond. Later controleerden de mannen paspoorten van voorbijgangers, als zelfbenoemde ‘burgerwacht.’

Terreurgroep

Een van de mannen werd op dezelfde avond nog gearresteerd. Deze Christian K., wordt verdacht van ‘bijzonder zware landvredebreuk.’ De 31-jarige K. zit sinds twee weken in voorarrest en wordt door de recherche inmiddels gezien als de spil van de begin september opgerichte terreurgroep die zich ‘Revolutie Chemnitz’ noemt en de ‘revolutionaire overwinning van de democratische rechtstaat’ na zou streven.

Zes andere leden van de groep, allemaal mannen tussen de 20 en 30 jaar oud en afkomstig uit de wijde omgeving van Chemnitz, werden maandag opgepakt bij een politieactie waarbij meer dan honderd manschappen betrokken waren. In de huizen waar de mannen verbleven zouden communicatiemiddelen en ‘gevaarlijke voorwerpen’ zijn gevonden, maar geen vuurwapens.

Een wegversperring door de Duitse politie bij de Siegessäule op de weg naar het festival van de Dag van de Duitse Eenheid in Berlijn. Foto EPA

Vuurwapens

Wel zouden de verdachten volgens de politie en het OM hebben geprobeerd halfautomatische vuurwapens te krijgen voor hun geplande terreuractie op 3 oktober, gericht tegen ‘buitenlanders en andersdenkenden’. In die laatste categorie vallen volgens politie-informatie ‘politici en mensen uit het maatschappelijke establishment’.

Minister van Binnenlandse Zaken Roland Wöller (CDU) van de deelstaat Saksen sprak van een ‘beslissende slag tegen extreemrechts en rechts terrorisme.’ De Saksische regering gaat sinds de gebeurtenissen in Chemnitz gebukt onder hevige kritiek, omdat ze in veler ogen te laks en vergoelijkend is omgesprongen met de extreemrechtse minderheid in de deelstaat. Ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer sprak zijn tevredenheid uit over de arrestaties.

Vrees voor toekomstige excessen

De nationale politiek lijkt in Chemnitz te zijn geschrokken van de ‘mobilisatiekracht’ van extreemrechts. Het was voor het eerst dat zoveel verschillende rechtse groeperingen, van geradicaliseerde voetbalhooligans tot lokale neonaziverbanden, op zo’n grote schaal samenwerkten met delegaties uit de AfD en Pegida. De vrees bestaat dat Chemnitz een blauwdruk biedt voor toekomstige geweldsexcessen.