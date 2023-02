Duitse pacifistische protestleider: linkse aanjager met rechts-populistische sympathisanten

Die Linke-parlementariër Sahra Wagenknecht in 2018 in de Duitse Bundestag. Beeld EPA

Als zaterdag duizenden mensen samendrommen bij de Brandenburger Tor, dan doen zij dat niet met Oekraïense vlaggetjes in de hand. Veeleer wordt het een mix van linkse en pacifistische tekens met extreem-rechtse en pro-Russische symbolen. De protesten tegen Duitse wapensteun aan Oekraïne, worden georganiseerd door Sahra Wagenknecht (53), een parlementslid van de uiterst linkse partij Die Linke dat opvallend veel radicaal-rechtse sympathisanten aanspreekt.

Duitsland worstelt met de oorlog in Oekraïne. Heel voorzichtig is het sentiment aan het schuiven. Volgens een Ipsos-opiniepeiling eind vorige maand steunt 48 procent van de Duitsers de levering van wapens en luchtafweer aan Oekraïne. Dat is zeven procentpunten minder dan in april 2022, ietsje onder het EU-gemiddelde en aanzienlijk minder dan in veel buurlanden. Wagenknecht ziet daarin politieke kansen.

De Linke-politicus werd in 1969 geboren in de toenmalige DDR, als kind van een Iraanse vader en een Duitse moeder. Ze groeide op in het Oost-Berlijn van voor de val van de Muur in 1989. Twee jaar daarna sloot ze zich aan bij de opvolger van de DDR-eenheidspartij, de PDS. Nadat die partij in 2007 fuseerde met een groep ontevreden, voornamelijk West-Duitse, sociaal-democraten en Die Linke ontstond, nam Wagenknecht in 2009 zitting in de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer. De afgelopen jaren is ze verwikkeld in een machtsstrijd binnen haar partij.

Harde socialistische koers

Die Linke is onderdeel van het politieke meubilair in Duitsland, als een van de slechts zes partijen in de Bondsdag. Maar de partij worstelt om relevant te blijven. Al vóór de oorlog in Oekraïne vochten partijprominenten elkaar publiekelijk de tent uit in een ideologische strijd die kiezers massaal deed weglopen. De ene stroming wil vechten voor iden­ti­taire politiek en sociaal klimaatbeleid, een volgende neigt meer naar het politieke midden, een derde wil terug naar een harde socialistische koers. Wagenknecht is een exponent van die laatste stroming. Zij gelooft dat haar partij het contact met de achterban is verloren en terug moet naar haar wortels.

De afgelopen jaren maakte Wagenknecht naam met uitspraken die telkens de krantenkoppen haalden en voor strijd binnen Die Linke zorgden. Ze stelde vragen bij de toegang van vluchtelingen tot de Duitse arbeidsmarkt. Ze twijfelde aan het nut van vaccinaties. en ze flirt met de groeiende aanhang van radicaal-rechts. Wagenknecht is ervan overtuigd dat die deels bestaat uit teleurgestelde (Oost-)Duitsers uit de arbeidersklasse, die terug te winnen zijn voor Die Linke.

Wagenknecht organiseert de betoging zaterdag samen met de journalist en feminist Alice Schwarzer, onder de noemer ‘Manifest voor vrede’. Hun gelijknamige online petitie was op donderdagavond door ruim zeshonderd duizend mensen ondertekend, onder wie bekende acteurs, schrijvers, politici en politicologen. Opvallend afwezig zijn beide leiders van Wagenknechts eigen partij, die net als veel andere prominente Linke-leden de demonstratie mijden. Dat doen ze vanwege mensen die wél hebben aangekondigd te komen.

Daaronder een van de twee leiders van de uiterst rechtse parlementaire partij Alternative für Deutschland (AfD), Tino Chrupalla. Volgens Wagenknecht is hij niet welkom. Weekblad Der Spiegel meldt dat voor de demonstratie volop wordt geworven in extreem-rechtse chatgroepen. Ook Wagenknecht is zich daarvan bewust, maar lijkt er de schouders over op te halen. ‘Extreem-rechtse vlaggen en symbolen worden niet geduld’, zegt ze tegen Der Spiegel, ‘maar iedereen die voor vrede en onderhandelingen wil demonstreren, is welkom.’

Anti-westers

Het feit dat rechts-extremisten in de rij staan voor een demonstratie georganiseerd door een feminist en een radicaal-linkse politicus, onderstreept eens te meer hoezeer in Europa nieuwe politieke cocktails ontstaan door de Russische oorlog in Oekraïne. Die kwam op zijn beurt na jaren van groeiend rechts-populisme in Europa en afnemend vertrouwen in de democratie. De coronacrisis en bijbehorende samenzweringstheorieën hebben dat proces verder versneld. Een volgende impuls kwam van de (energie)prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

In Duitsland speelt daarnaast de grote verdeeldheid tussen het oosten en het westen van het land. In de Oost-Duitse deelstaten houdt bijvoorbeeld 43 procent van de mensen de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de huidige escalatie. In het westen is dat 17 procent. Afgelopen herfst gingen in Oost-Duitsland tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het Rusland-beleid van de regering, onder leiding van uiterst rechtse partijen en figuren.

In oktober bracht de radicaal-rechtse AfD in Berlijn tienduizend mensen op de been. Zij eisten een einde aan sancties tegen Rusland en een hervatting van de gasimporten, om energie- en andere prijsstijgingen te stoppen.

Uiterst links en uiterst rechts vinden elkaar in Duitsland rondom de oorlog in Oekraïne. Rechts vanwege een algehele afkeer van de regering, diens politiek en de democratie als geheel, en een kennelijke bewondering van autocraten zoals Poetin. Links heeft historisch meer sympathie voor Rusland dan voor het kapitalistische, ‘imperialistische’ westen en de Navo. Die Linke keurt wapensteun aan Oekraïne af, maar eist ook dat Rusland haar troepen terugtrekt. In de oproep van Wagenknecht weerklinkt dat niet. Zij roept slechts op tot ‘onderhandelingen’.

Daarmee zijn de protesten aankomende zaterdag niet alleen een barometer voor Duitse onvrede met het Oekraïne-beleid van hun regering. Ze zijn vooral ook een meting van de slagkracht die de ambitieuze Wagenknecht kan gaan krijgen op het Duitse politieke toneel.