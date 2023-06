Duitse oppositie vreest golf van ‘laaggekwalificeerde arbeiders uit buitenland’ na verregaande versoepeling migratiewetgeving

De nieuwe migratiewet is noodzakelijk om het tekort aan geschoolde vakmensen op te vangen, betoogde minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) vrijdagochtend in de Bondsdag. Beeld AP

De nieuwe Duitse migratiewet is uniek in Europa en rust op drie pijlers. Vakmensen van buiten de EU die voldoende gekwalificeerd zijn kunnen voortaan naar Duitsland komen om daar werk te zoeken, zonder dat ze een concreet baanaanbod hebben. Potentiële werknemers die wel een baan op afstand hebben gevonden, mogen immigreren zonder dat eerst hun opleiding door Duitsland moet worden erkend. En gekwalificeerde asielzoekers die al in Duitsland zijn, mogen middels een ‘spoorwissel’ overstappen naar het arbeidssysteem.

De wet is bedoeld om het enorme tekort aan geschoolde vakmensen op de Duitse arbeidsmarkt tegen te gaan, een probleem waarmee veel West-Europese landen – inclusief Nederland – worstelen. ‘Dat tekort is een van de grootste belemmeringen voor de groei van ‘Industrieland Duitsland’’, zei minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) vrijdagochtend tegen het parlement. ‘Duitsland heeft op dit moment bijna twee miljoen onvervulde vacatures in alle delen van de economie, van ambachtsmensen tot ambtenaren. We hebben jaarlijks 400 duizend arbeidskrachten van buiten nodig.’

Met deze wet, zei minister van Arbeid en Sociale Zaken Hubertus Heil (SPD) eerder, ‘legt Duitsland het fundament voor een modern immigratieland.’

Mordicus tegen

Het parlement besloot tot een individuele open stemronde, gereserveerd voor controversiële of bijzonder belangrijke thema’s. Daarbij werd de wet vrijdag door 388 van de aanwezige 653 parlementariërs aangenomen. De rechtse oppositie is mordicus tegen de nieuwe versoepeling. Vooral het verlagen van de toelatingseisen voor potentiële migranten en de mogelijk ‘spoorwissel’ voor asielzoekers die al in Duitsland zijn zorgden voor groot protest vanuit de conservatieve CDU/CSU en de rechts-radicale AfD.

‘Ja, we hebben vakmensen nodig maar deze wet bevordert de immigratie van laaggekwalificeerd personeel en zorgt ervoor dat asielzoekers blijven’, zei de grootste oppositiepartij CDU bij monde van parlementslid Andrea Lindholz. ‘De eisen wat betreft Duitse taalkennis en opleidingsniveau worden enorm verlaagd en de kwaliteit (van de Duitse economie) komt daarmee in gevaar.’ De AfD, die doorgaans spreekt in uitroeptekens, vroeg zich af wat er gebeurt met gekwalificeerde vakmensen die ‘toch niet zo gekwalificeerd blijken’ en gaf zelf het antwoord: ‘de enige immigratie die Duitsland hiermee bevordert, is immigratie in ons sociale zekerheidsstelsel’.

De ‘spoorwissel’ voor asielzoekers is wel onderworpen aan een strenge cut off-datum: alleen gekwalificeerde asielzoekers die vóór 29 maart dit jaar in Duitsland aanwezig waren, kunnen een beroep doen op de nieuwe wet. Dat neemt niet weg dat ‘wie hier op een toeristenvisum komt en toevallig een baan vindt, voortaan wordt beloond met een verblijfsvergunning’, zei CDU-parlementslid Alexander Throm. ‘Dit moedigt misbruik aan.’

De regering roemt de ‘spoorwissel’ juist als correctie van een fundamentele weeffout in het migratiesysteem, die de overbelaste asiel-autoriteiten enorm zal ontlasten. Nu mogen ook gekwalificeerde asielzoekers die Duitsland hard nodig heeft niet werken, en komen jaren vast te zitten in jaren uitzichtloosheid. ‘Het is krankzinnig dat het makkelijker is om in het asielsysteem terecht te komen dan op de arbeidsmarkt’, zei Konstantin Kuhle van de pro-zakelijke liberale coalitiepartij FDP. ‘Dat draaien we met deze wet om.’

Hilariteit over belofte Engelstalige procedures

Pronkstuk van de nieuwe Fachkräfteeinwanderungsgesetz (vakmensen-immigratiewet) is een puntensysteem naar Canadees voorbeeld, de Chancenkarte. Migranten die genoeg punten verzamelen middels onder meer talenkennis, ervaring en opleiding, mogen naar Duitsland komen om werk te zoeken. Ook worden buitenlandse opleidingen of minimaal twee jaar ervaring genoeg om in een Duits bedrijf te komen werken, opleidingserkenning en eventuele vervolgopleidingen kunnen dan in Duitsland plaatsvinden. Drempelinkomens worden verlaagd, kennis van het Duits minder belangrijk. Ook wil de overheid de trage en complexe bureaucratische procedures drastisch bespoedigen en digitaliseren.

‘Het is onacceptabel dat een verpleegkundige uit het buitenland eerst zeventien aanvragen moet insturen’, zei binnenlandminister Faeser. ‘Dat moet afgelopen zijn. Dus ja, natuurlijk is het belangrijk dat we deze wet ook in de praktijk wordt uitgevoerd.’

De belofte van een gestroomlijnde bureaucratie leidde binnen en buiten het parlement tot verwondering en bij wijlen hilariteit, evenals de belofte dat migranten ‘waar mogelijk in hun moedertaal’ kunnen communiceren met de Duitse autoriteiten. Het is zeer de vraag of de notoir digibete ambtenarij, waar de voertaal vooralsnog Duits is, daarop is voorbereid. ‘Daarvoor moet de gehele ambtenarij op talencursus’, zei een medewerker van een regeringsinstituut voor opleidingserkenning vorig jaar tegen de Volkskrant.