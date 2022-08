Duitse minister van Milieu: veel meer schade aan rivier de Oder dan alleen vissterfte

Vissterfte in de Pools-Duitse rivier de Oder. De afgelopen weken is al meer dan 190 ton aan dode vissen geruimd. Beeld AP

Uit de Oder is de afgelopen weken meer dan 190 ton dode vis geschept. De oorzaken van de massale vissterfte zijn volgens Lemke nog niet definitief opgehelderd. Al gaat ze uit van door de mens veroorzaakte milieuvervuiling, die ‘waarschijnlijk in combinatie met de hitte, lage waterstanden en hoge watertemperaturen’ de milieuramp heeft veroorzaakt, zegt ze in een interview met mediabedrijf RND. Of de rivier volledig zal herstellen valt niet te zeggen, benadrukt de minister.

Vanwege de problemen in de Oder wordt nagegaan of ook elders lozingen in rivieren in de toekomst gevaar kunnen opleveren bij stijgende temperaturen. ‘Chemische stoffen, zouten en voedingsstoffen worden permanent en legaal in veel rivieren geloosd. Gezond verstand zegt dat lage waterstanden en hoge temperaturen een groter probleem kunnen zijn voor een waterlichaam dan lage watertemperaturen en grotere verdunning’, aldus de politica.

Volgens wetenschappers zijn mogelijk het hoge zoutgehalte in de rivier, in combinatie met laag water, hoge temperaturen en een giftige algensoort de oorzaken van de milieuramp. Ook zouden kwik of pesticiden in het water de vissterfte hebben kunnen veroorzaakt.

De massale vissterfte in de grensrivier zorgt voor irritaties over en weer tussen Polen en Duitsland. De Duitsers zoeken naar oorzaken en bij iedere mogelijke verklaring voelen de Polen zich aangesproken. Zo reageerde de Poolse klimaatminister Anna Moskwa vorig weekend als door een wesp gestoken toen Duitsland meldde hoge concentraties onkruidverdelger te hebben aangetroffen. Dat dat de oorzaak van de milieuramp zou zijn, noemde de Poolse minister ‘fake news’. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Milieu deed de opmerkingen van Moskwa meteen af als onzin.

Relatief schoon

De honderden kilometers lange Oder stroomt door Polen en vormt in het uiterste westen een natuurlijke grens met Duitsland. De rivier geldt al jaren als relatief schoon en huisvest zo’n veertig vissoorten. Tot in augustus bleek dat tonnen dode vis moesten worden opgeruimd. Uiteindelijk bleek Polen de eerste signalen van dode vissen al in juli te hebben gehad. De Poolse politie loofde omgerekend zelfs ruim 200 duizend euro uit als beloning voor de gouden tip die leidt naar degene die verantwoordelijk is voor de vervuiling van de rivier.