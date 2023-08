Duitse minister strandt op weg naar Australië tweemaal in Abu Dhabi, regeringstoestel uit roulatie gehaald

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock met op de achtergrond het Duitse regeringsvliegtuig, een Airbus A340. Beeld AP

De Duitse luchtmacht, van wie de regeringsvliegtuigen zijn, heeft nu besloten om twee oude A340-toestellen vervroegd uit de roulatie te halen. In plaats daarvan zal de regering voortaan in ‘robuuste en moderne’ A350-toestellen rondvliegen. Twee daarvan zijn al in gebruik, een derde wordt naar verwachting volgend jaar opgeleverd.

Voor de kortetermijnproblemen van Baerbock is dat geen oplossing. Ze had eigenlijk maandag in Sydney aan moeten komen, maar er ontstond pech na een tussenstop in Abu Dhabi. Na het opstijgen uit het emiraat bleek dat het niet meer lukte om de landingskleppen in te trekken. Haar toestel moest om veiligheidsredenen terugkeren naar de plek van vertrek.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Uren later, nadat het toestel succesvol een testvlucht had gemaakt, waagde ze een tweede poging, maar het probleem deed zich opnieuw voor: de landingskleppen werken niet, waardoor het toestel niet in staat was om op snelheid te komen of hoogte te winnen.

Reis afgelast

Baerbock en haar entourage overwogen om de reis dan maar met lijnvluchten te maken, maar dat bleek voor de grote delegatie praktisch onhaalbaar. ‘We hebben alles geprobeerd: helaas is het logistiek niet mogelijk om mijn reis naar de Indo-Pacific zonder het defecte vliegtuig voort te zetten. Dat is meer dan vervelend’, schrijft ze diplomatiek. Tijdens het bezoek aan de regio, die volgens haar ‘bepalend zal zijn voor de wereldorde van de 21ste eeuw’, zou Baerbock onder meer inheemse kunstvoorwerpen teruggeven en een belangrijke toespraak houden.

Naast de diplomatieke tegenvaller zien veel commentatoren het ook als een afgang voor Duitsland als industrieland dat het niet in staat is zijn regeringsvliegtuigen in de lucht te houden. Aanvankelijk zou Baerbock met een ander regeringsvliegtuig naar Australië vliegen, maar ook dat is kapot. Bovendien is het in de afgelopen jaren meermaals voorgekomen dat een Duitse regeringsvertegenwoordiger strandt of te laat aankomt vanwege vliegtuigpanne.

Het overkwam Baerbock zelf nog in mei toen ze onderweg naar Saoedi-Arabië een noodlanding moest maken in Qatar. De huidige bondskanselier Olaf Scholz moest als minister van Financiën in 2018 samen met de toenmalige bondskanselier Angela Merkel een lijnvlucht nemen naar de G20-top in Buenos Aires vanwege een defect communicatiesysteem. In 2017 bleek een regeringstoestel al na de eerste vlucht naar Litouwen gebreken te vertonen.

80 ton kerosine geloosd

Wat het fiasco voor Groenen-minister Baerbock extra pijnlijk maakt, is dat het vliegtuig 80 ton aan kerosine boven de zee en woestijn moest lozen om licht genoeg te zijn voor de landing. Het vlieggedrag van de regering ‘is duur, onbetrouwbaar en laat een buitensporige ecologische voetafdruk achter’, aldus bondsdaglid Gesine Lötzsch van oppositiepartij Die Linke. ‘Zo wordt het niets met het redden van het klimaat en de rijksbegroting.’ Lötzsch stelt daarom voor dat regeringsleden voortaan gewoon lijnvluchten nemen, een voorstel dat Baerbock in ieder geval voor de terugvlucht naar Berlijn moest overnemen.