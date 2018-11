Duitse minister Seehofer van Binnenlandse Zaken wil terugtreden als partijvoorzitter Beierse CSU

De Duitse politicus Horst Seehofer, minister van Binnenlandse Zaken in Merkels Grote Coalitie, wil terugtreden als voorzitter van de Beierse CSU. Dat melden persbureau dpa en de Süddeutsche Zeitung zondagavond op basis van bronnen binnen zijn partij. Seehofer zal in de loop van de week een verklaring afleggen. Als hij ook zijn ministerspost neerlegt, zal dat de toch al aangeslagen regering Merkel verder verzwakken.

Het was meer een kwestie van wanneer, dan van òf. Al maanden is de kritiek op de 69-jarige Beierse politicus uit eigen gelederen zo luid, dat menigeen in zijn positie zou zijn bezweken onder de druk. Maar Seehofer bleef zijn benarde positie ontkennen. Toch leek zijn lot na het krakende verlies van de CSU bij de deelstaatverkiezingen in Beieren vorige maand bezegeld.

Maar nee, Seehofer wilde geen uitspraken over zijn politieke toekomst doen voordat Beieren een nieuwe regering had, zei hij. Zijn partij liet hem begaan, vermoedelijk vooral omdat ze niet nog meer gedonder wilden. Maandag wordt die regering, een coalitie van CSU en de conservatieve lokale partij Freie Wähler, geïnstalleerd.

Op de vooravond, tijdens een besloten bijeenkomst van het CSU-bestuur, is Seehofer dan toch bezweken onder de druk. Volgens de Süddeutsche Zeitung volgt in januari een bijzonder partijcongres waar zijn opvolger zal worden verkozen.

Mannenkerkhof

Seehofer is naar eigen zeggen blij dat hij niet op ‘Merkels mannenkerkhof’ is beland, tekende die Zeit vorige week op uit de mond een anonieme CSU-politicus uit zijn directe omgeving. Met andere woorden: hij zou er trots op zijn dat hij zijn vertrek welgeteld dertien dagen later aankondigt dan Merkel het hare. Als dat al een politieke overwinning is, dan alleen voor de fijnproever diep in Beieren. Vermoedelijk zullen de meeste Duitsers zich op den duur herinneren dat Merkel en haar loopbaanlange politieke kwelgeest min of meer gezamenlijk gelijktijdig van het landelijke toneel verdwenen.

Hoe hij het zelf ook ziet, Seehofers aftreden is onlosmakelijk verbonden met het aangekondigde vertrek van Merkel als voorzitter van de CDU en daarmee, op den duur, ook als bondskanselier. In de eerste plaats omdat haar aangekondigde aftreden de druk op hem nog vergrootte. Zusterpartij CDU ziet in Seehofer de hoofdverantwoordelijke voor het gebrekkige functioneren van de huidige regering. Bovendien is coalitiepartner SPD de Beierse politicus vanaf het begin al liever kwijt dan rijk.

In juli, drie maanden na ondertekening van het regeerakkoord, stortte hij het kabinet in een diepe crisis door een ontwerp voor een immigratiewet te presenteren dat niet met de rest van de regering (en ook niet met zijn eigen ministerie) overlegd was. In september riskeerde hij een tweede crisis toen hij in tegenstelling tot de meeste andere ministers achter de omstreden ex-inlichtingenchef Maassen bleef staan, die hij afgelopen week toch met vervroegd pensioen stuurde.

Reus op lemen voeten

Maar Merkel baande ook de weg voor Seehofer toen zij, tegen haar eigen principes in, het partijvoorzitterschap en het ministerschap van elkaar los koppelde. Datzelfde doet Seehofer haar nu na, want hij heeft niet officieel aangekondigd af te treden als minister van Binnenlandse Zaken.

Maar volgens persbureau dpa is hij dat wel binnen afzienbare tijd van plan. Met een kanselier én een minister van Binnenlandse Zaken die knipperend richting de vluchtstrook sturen, is de Duitse regering een reus op lemen voeten. Het werpt, opnieuw, de vraag op of de SPD het kabinet binnenkort de doodsteek zal toebrengen.

Als partijvoorzitter wordt Seehofer waarschijnlijk opgevolgd door Markus Söder, die maandag wordt ingezworen als Beierse regeringsleider.