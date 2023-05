Duitse media: Duitsland bereidt grootste wapenpakket voor Oekraïne tot nu toe voor

Oekraïense soldaten boven op een tank bij een trainingscentrum in Duitsland, waar zij worden opgeleid. Beeld ANP / EPA

Hoewel de militaire steun van Duitsland aan Oekraïne langzaam op gang kwam, is het land inmiddels na de Verenigde Staten de grootste donor. In het eerste jaar van de oorlog zegde Duitsland 14,7 miljard euro toe aan militaire, financiële en humanitaire hulp toe. Dat is inclusief indirecte steun via EU-bijdragen.

Volgens het gezaghebbende Duitse weekblad Der Spiegel bevat het nieuwe steunpakket dertig Leopard 1-tanks en twintig Marder-infanteriegevechtsvoertuigen. Daarnaast schenkt Duitsland tweehonderd verkenningsdrones, vijftien Gepard-luchtafweervoertuigen en vier Iris-luchtafweersystemen. Bovendien krijgt het Oekraïense leger meer munitie en gepantserde voertuigen om zich te verdedigen tegen het Russische leger.

Ondertussen wil Duitsland ook zijn eigen wapenvoorraad op peil houden. Gisteren meldden verschillende internationale persbureaus dat Duitsland van plan is om achttien Leopard 2-tanks aan te schaffen ter vervanging van de tanks die het land aan Oekraïne heeft geleverd. Volgens Reuters en Bloomberg heeft de Duitse regering een optie om nog eens 105 Leopard-tanks te bestellen.

Felbegeerde tanks

De Duitse regering besloot eind januari om de door Oekraïne felbegeerde gevechtstanks te leveren. Aan dat besluit ging een lange periode van twijfel vooraf: Duitsland wilde voorkomen dat het op eigen houtje een verdere escalatie van de oorlog zou veroorzaken. Pas toen de Verenigde Staten en Europese bondgenoten steeds luider opriepen om de gevechtstanks te leveren, ging Duitsland overstag.

Met de aankoop van de nieuwe Leopard 2-tanks is volgens de persbureaus een bedrag van 525 miljoen euro gemoeid. Als Duitsland ook de optie over de extra tanks licht, komt het bedrag uit op 2,9 milijard euro. De tanks worden gemaakt door de Duitse wapenproducenten KMW en Rheinmetall.