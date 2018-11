Duitse luchtmacht sluit sabotage uit als oorzaak van tussenlanding Merkel

Het regeringsvliegtuig moest uitwijken naar het vliegveld van Keulen. Beeld EPA

Vanwege een technisch mankement werd boven de Noordzee besloten terug te keren en te landen op de luchthaven van Keulen. De Duitse krant Rheinische Post meldde vrijdag dat onderzocht werd of het defect een ‘criminele achtergrond’ had. Maar volgens de Duitse luchtmacht, die Merkel naar Argentinië vloog, was er van opzet geen sprake. Der Spiegel meldt dat het complete communicatiesysteem van de Airbus niet meer werkte, waardoor er een ernstige noodsituatie ontstond. De bemanning zag zich gedwongen om snel ergens te landen.

Dit lukte uiteindelijk met behulp van een satelliettelefoon. Merkel zelf sprak na de landing van een ‘ernstig technisch probleem’. ‘Gelukkig hadden wij een uitstekende bemanning aan boord en de meest ervaren piloot van zijn luchtvaartafdeling’, aldus de bondskanselier nadat ze in een hotel in Bonn was ondergebracht. Zij hervat vrijdag samen met de minister van Financiën Olaf Scholz de reis naar Buenos Aires. Merkel zal echter het begin van de top van de belangrijkste industrielanden moeten missen.

De vliegroute van het Duitse regeringsvliegtuig. De Airbus bevond zich boven Nederland toen het technische problemen kreeg. Beeld REUTERS

Veiligheidsrisico

De problemen deden zich voor tijdens het eerste uur van de reis die in totaal vijftien uur zou duren. De Airbus maakte daarop onmiddellijk rechtsomkeert. De kapitein zei na de landing dat hij het regeringsvliegtuig aan de grond zette na een ‘mankement aan diverse elektronische systemen’. Volgens hem was er echter geen veiligheidsrisico.

Een Duits militair blog, Augen geradeaus, meldde dat de transponder van de Airbus de code 7600 uitzond. Dit betekent dat er radioproblemen waren. Aanvankelijk bleven Merkel en de andere passagiers na de landing in het toestel. Technici onderzochten onder andere het remsysteem, terwijl brandweerwagens paraat stonden naast het vliegtuig.

Ongedierte

Minister Scholz had vorige maand ook problemen met hetzelfde regeringsvliegtuig. Hij was toen in Indonesië voor een IMF-vergadering. Duitse media meldden toen dat de Airbus tijdelijk aan de grond werd gezet omdat ongedierte schade had veroorzaakt aan diverse systemen in het toestel.

Nadat Merkel was geland, probeerde de minister van Defensie Von der Leyen een ander vliegtuig te regelen. Dit lukte echter niet. Merkel zal nu naar Madrid vliegen en overstappen op een lijnvlucht naar Buenos Aires. Daar komt ze naar verwachting pas vrijdagavond aan. Het is nog onduidelijk welke ontmoetingen met wereldleiders verzet moeten worden.