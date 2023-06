Duitse kolenvraag leidt tot recordhoeveelheid goederen die in Nederland over spoor wordt vervoerd

Een Duitse trein met kolen aan boord. Beeld Getty Images

Het totale gewicht dat over Nederlands spoor ging, bedroeg in 2022 44,5 miljoen ton. Dat is 4,3 procent meer dan een jaar eerder. De hoeveelheid containers is licht gestegen, maar het is vooral de hoeveelheid kolen waardoor het record is behaald; het gewicht vervoerde kolen steeg met 28,6 procent naar 9,6 miljoen ton. Een groot deel daarvan ging naar Duitsland.

Dat land heeft vorig jaar zowel meer kolen gebruikt als andere leveranciers voor kolen moeten zoeken. Vanwege de oorlog in Oekraïne viel het aanbod van Russisch gas weg. Daarom moest Duitsland deels meer op kolencentrales vertrouwen om elektriciteit op te wekken.

Bovendien besloot Duitsland om zijn laatst overgebleven kerncentrales te sluiten. Ook die weggevallen capaciteit werd voor een deel overgenomen door kolencentrales. Het Duitse kolengebruik steeg met ruim 8 procent; eenderde van alle Duitse elektriciteit werd uiteindelijk opgewekt met kolen.

Het grootste deel van de Duitse kolen kwam echter, net als gas, ook uit Rusland. Toen de EU in augustus 2022 een boycot op Russische kolen instelde moest Duitsland ook daarvoor op zoek naar een alternatief. Dat werd onder meer gevonden door via Nederland kolen te importeren, niet alleen per spoor maar ook over water. Over Nederlandse binnenwateren werd ruim 30,1 miljoen ton kolen vervoerd, een stijging van bijna eenvijfde. Meer dan 80 procent van die kolen was bestemd voor Duitsland.

De toegenomen Duitse vraag naar kolen leidt tot een tegenvaller in de Kohleausstieg. In 2020 maakte de regering van toenmalig bondskanselier Merkel bekend dat Duitsland in 2038 wilde stoppen met het opwekken van energie in kolencentrales. In Nederland werd vorig jaar juni besloten dat kolencentrales tot 2024 geen beperkingen opgelegd krijgen om het gasverbruik te beperken. Het kolenverbruik was in 2022 echter min of meer gelijk aan 2021.