Duitse katholieke kerk erkent misbruik van duizenden kinderen

De rooms-katholieke kerk in Duitsland is diep door het stof gegaan voor het seksueel misbruik door geestelijken. Het hoofd van de kerk, kardinaal Reinhard Marx, bood dinsdag zijn excuses aan de duizenden slachtoffers die in de afgelopen zeventig jaar als kind werden misbruikt door kerkfunctionarissen.

Kardinaal Reinhard Marx (midden) is bisschop van München en hoofd van de rooms-katholieke kerk in Duitsland. Foto AP

‘Veel te lang is binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en zaken werden in de doofpot gestopt', aldus Marx, voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, het bestuur van de kerk. 'Voor al het falen en alle pijn, bied ik excuses aan. Ik schaam mij voor het vertrouwen dat werd vernietigd, voor de misdaden die mensen door kerkelijke functionarissen zijn aangedaan. Wij wilden niet dat het allemaal waar was.’

Kardinaal Marx sprak nadat de bisschoppenconferentie, het bestuur van de Duitse kerk, een onderzoek had gepubliceerd waaruit bleek dat 1.670 priesters en andere geestelijken 3.677 kinderen hadden misbruikt in de periode tussen 1946 en 2014. De meeste waren jongens.

Een altaarjongen tijdens de opening dinsdag van de bisschoppenconferentie in Fulda. Foto EPA

Een op de zes verkracht

De helft van de slachtoffers was dertien jaar of jonger. Een op de zes kinderen was verkracht. Een kleine duizend slachtoffers waren altaarjongens.

Het rapport lekte eerder deze maand uit via het weekblad Der Spiegel. De universiteitsonderzoekers kwamen tot de conclusie dat kerkfunctionarissen alles probeerden om te voorkomen dat het misbruik werd ontdekt. Zo werden volgens hen dossiers gemanipuleerd of zelfs vernietigd.

Veel misbruikzaken leidden niet tot vervolging van de geestelijken. Net als het geval was in andere landen, werden de daders vaak overgeplaatst naar een andere parochie. Deze parochies werden niet ingelicht over het verleden van de priesters, waardoor deze geestelijken weer makkelijk in de fout konden gaan.

Eerder op de dag had de paus erkend dat de vele misbruikzaken die nu de katholieke kerk in diverse landen teisteren tot grote woede hebben geleid onder de gelovigen en dat velen van hen de kerk de rug toekeren. Hij zei dat de katholieke kerk snel moest veranderen om toekomstige generaties niet te verliezen. Paus Franciscus zei dit tijdens een toespraak voor jonge gelovigen in Estland.

‘Zij zijn verontwaardigd vanwege de seksschandalen die niet duidelijk worden veroordeeld’, aldus de paus in de Kaarli-kerk in Tallinn. Hij zei dat de katholieke kerk op klachten voortaan transparant en eerlijk moet gaan reageren. ‘Wij zelf moeten bekeerd worden', erkende de paus. 'Wij moeten ons realiseren dat wij veel zaken moeten veranderen, willen wij aan jullie kant kunnen staan.'