Duitse justitie gaat uit van moord op Britse Madeleine McCann

De ouders van Maddie McCann voor de start van een liefdadigheidsloop in 2011. Beeld AFP

Hij zou het Britse meisje dertien jaar geleden hebben ontvoerd uit een vakantiehuisje op de Algarve, en haar om hebben gebracht. De verdachte zit momenteel een gevangenisstraf uit voor een zedendelict in dezelfde omgeving.

Het nieuws heeft de berichtgeving over Covid-1 en de anti-racisme demonstraties naar de achtergrond gedrukt, een teken hoezeer de verdwijningszaak anno 2020 nog steeds leeft in het Verenigd Koninkrijk.

Op The Guardian en The Financial Times na hadden alle Britse kranten het lachende gezichtje van ‘Maddie’ donderdag op de voorpagina’s gezet. Het is een vertrouwd gezicht, want over geen enkele vermist persoon is door de jaren zoveel bericht. Er zijn boeken over geschreven en vorig jaar kwam Netflix met de documentaire over The disappearance of Madeleine McCann. De aandacht voor de zaak had ook de maken met de panische angst die, mede door berichtgeving in de tabloids, onder de Britse bevolking leeft voor pedofielen.

Mogelijk weet alleen de genoemde Duitser wat er op die avond van 3 mei 2007 is gebeurd in het vakantieoord Praia de Luz. De ouders Gerry en Kate McCann waren met vijf vrienden gaan eten en hadden Madeleine, met haar broertje en zusje achtergelaten in het appartement, 55 meter verderop. Om het half uur gingen ze even kijken en om tien uur ontdekte moeder Kate tot haar schrik dat de slaapkamerdeur open stond en haar dochter verdwenen was. De hoop dat ze was gaan slaapwandelen verdween snel. Het raam stond open.

De zaak sloeg enorm aan in het Verenigd Koninkrijk. Iedereen leefde mee met de McCanns, twee artsen uit Leicestershire. De twee zijn welbespraakt en bleken bedreven te zijn om de omgang met de media. Kort na de verdwijning kregen ze hulp van het befaamde pr-bureau Bell Pottinger en het kantoor van de Britse premier stuurde zelfs persvoorlichters naar de Algarve. Twaalf dagen na de verdwijning zette het echtpaar een fonds voor verdwenen kinderen op, Madeleine’s fund: Leaving no stone unturned.

Een week later vlogen de Rooms-katholieke McCanns in de privéjet van de Britse miljardair Philip Green naar Rome, waar ze een ontmoeting hadden met paus Benedict. Korte tijd later werden 300 Maddie-ballonnen losgelaten in 300 steden. In een interview met Vanity Fair beweerde de vader een jaar later dat al in een vroeg stadium was besloten om van zijn verdwenen dochter een ‘merk’ te maken, in de hoop dat naamsbekendheid zou leiden tot de oplossing van de zaak. De professionele oogstte bewondering, maar ook ergernis.

Tot een oplossing leidde het niet. Er waren meerdere verdachten gearresteerd, maar er was nooit genoeg bewijs. De Portugese politie deed zelfs onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van de ouders zelf bij de verdwijning. The Daily Express, een Britse roddelkrant, publiceerde regelmatig lasterlijke verhalen over de ouders. Het gedrag van deze krant kwam ter sprake bij het Leveson-onderzoek naar de negatieve effecten van de tabloidcultuur. De McCanns mochten getuigen over hun traumatische ervaringen.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007. Beeld AFP

In 2008 zette de Portugese politie het onderzoek op een laag pitje. De McCanns huurden privédetectives en ook de Britse politiek bleef een oogje houden op de zaak, zeker als Maddie ergens was gesignaleerd. In het voorjaar van 2019 kwam het bericht dat Scotland Yard meer geld van de minister van Binnenlandse Zaken had gevraagd om zodoende het onderzoek leven te kunnen houden. De totale kosten waren opgelopen tot omgerekend zo’n 13 miljoen euro.

Vorig jaar mei, twaalf jaar na Maddie’s verdwijnen, berichtte Sky al dat er een Duitse pedofiel, inbreker en drugsdealer in het zicht was van de politie. Nu is bekend geworden dat de verdachte drie jaar geleden tijdens een drankje in de kroeg tegenover een vriend heeft verklaard Maddie te hebben ontvoerd. Hij deed de openbaring toen het gezicht van het meisje op een televisiescherm verscheen bij een item over de tienjarige verjaardag van haar verdwijning. Hij toonde daarbij een verkrachtingsvideo.

De getuige stapte met deze informatie naar de politie, maar het is onduidelijk waarom het drie jaar later pas naar buiten is gekomen. Volgens een Duits misdaadprogramma is de verdachte een jaar geleden veroordeeld wegens de verkrachting, tijdens een inbraak, van een 72-jarige Amerikaanse toerist, eveneens in Praia da Luz. Deze misdaad gebeurde kort voor de verdwijning van het meisje. De Duitser huurde indertijd een bungalow maar verdween halsoverkop. Het lichaam van Maddie is nooit gevonden.