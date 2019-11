Duitse justitie doet inval bij kantoor van ABN Amro in Frankfurt

Het financiële district in Frankfurt, met links het kantoor van ABN Amro. Beeld Getty

De bank behoort tot de vele financiële partijen die in Duitsland al langer voorwerp zijn van onderzoek naar mogelijk grootschalig gesjoemel met dividendbelasting. Door deze zogenoemde CumEx-fraude zou meermalen dividendbelasting zijn teruggevraagd, terwijl deze heffing maar een keer was betaald.

De Duitse financiële opsporingsdienst heeft ABN Amro in april al gevraagd om informatie in die zaak. De bank zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. ‘Zoals bekend doen de Duitse autoriteiten reeds een aantal jaren onderzoeken naar aandelentransacties van een groot aantal financiële instellingen. Deze transacties zijn uitgevoerd vóór 2012. De rechtsvoorganger van ABN AMRO, Fortis Bank (Nederland), ABN AMRO en enkele (voormalige) dochtermaatschappijen zijn direct of indirect betrokken geweest bij een aantal van deze transacties’, aldus een verklaring van de bank.

Ook andere financiële partijen worden verdacht van deze fraude, die de Duitse schatkist vele miljarden zou hebben gekost. Een Duitse beurshandelaar zou op die manier al 43 miljoen euro hebben gestolen uit de Duitse staatskas. In september werd het hoofdkantoor van Commerzbank in Frankfurt doorzocht. In augustus was een kantoor van beursexploitant Deutsche Börse aan de beurt. Tot de buitenlandse partijen die worden genoemd in de CumEx-zaak behoren ook de Franse Caceis Bank, het Australische Macquarie, Credit Suisse, Merrill Lynch en Bank of America.

Vuurlinie

In Duitsland is niemand meer verrast door een actie van justitie tegen een bank. Vooral Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, ligt in de vuurlinie. Eind vorig jaar viel de politie binnen bij kantoren van Deutsche Bank in en rond Frankfurt. Twee medewerkers worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van geld via de Britse Maagdeneilanden. In dezelfde maand werd bekend dat Deutsche Bank 200 miljard euro aan verdachte transacties zou hebben gefaciliteerd in Estland, in opdracht van Danske Bank in Denemarken.

Sinds 2012 heeft Deutsche Bank voor meer dan 11 miljard euro aan boetes betaald. Dat was onder meer voor manipulatie van de interbancaire Libor-rente, witwassen, manipulatie van de goud- en zilverprijs, en fraude met hypotheken in de VS. De bank is ook verdachte in de CumEx-zaak.