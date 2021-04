Duitse Jumbo’s mogen van rechter ook na juni opstijgen van ‘onveilig’ Twente Airport

Op Twente Airport vond onlangs nog de marathon van Hamburg plaats, die in de Duitse plaats niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. Beeld ANP

De Boeings zijn van van Lufthansa. Ze zijn bedoeld voor de sloop, maar stonden in afwachting van hun definitieve bestemming in Spanje eerder geparkeerd op de luchthaven van Frankfurt, Lufthansa’s thuishaven. Daar moesten ze weg om ruimte te maken voor toestellen die vanwege de coronacrisis tijdelijk aan de grond staan.

Lufthansa wilde zes Jumbo’s in Twente stallen. Toen de 747’s eenmaal vorig jaar herfst waren overgevlogen bleken ze volgens de vergunning van het vliegveld daar niet meer te mogen opstijgen. Een 747 mag daar alleen maar landen om te worden gesloopt: op de luchthaven is een bedrijf gevestigd dat zich daarin heeft gespecialiseerd. Volgens internationale regels is het vliegveld ongeschikt is voor opstijgende toestellen van deze omvang.

Volgens uitgelekte documenten wist de luchthaven dat de 747’s niet meer mochten vertrekken als ze eenmaal waren geland. De inspectie weigerde Twente toestemming te geven om de Boeings weer te laten gaan, maar vlak voor de rechter zich over deze zaak zou buigen werd er een compromis bereikt. Drie vliegtuigen vertrokken daarna richting Spanje, de overige drie mochten tot eind juni dit jaar blijven staan en zonder aanpassing van de luchthaven weer vertrekken.

Lucratief

Twente Airport wilde dit jaar dat de tijdelijke ontheffing zou worden verlengd tot juni 2022, omdat Lufthansa het contract voor het parkeren van de toestellen heeft verlengd. De luchthaven zegt de geëiste verbeteringen aan de start- en landingsbaan ook niet voor de oorspronkelijke einddatum van de ontheffing te kunnen uitvoeren. De stalling is lucratief: het levert 10 duizend euro per toestel per jaar op. Twente Airport sloot vorig jaar af met een miljoen euro verlies.

In een kort geding deze week vielen harde woorden. ‘Eerst landden er vorig jaar twee Boeings. Illegaal, omdat niet gegarandeerd kan worden dat het End-Of-Life is. Dan hangen de volgende vier toestellen al zo’n beetje in de lucht. Twente Airport heeft willens en wetens die vinger genomen, toen gingen ze voor die hand en nu gaan ze voor de arm’, citeert de omroep RTV Oost de advocaat van het ILT. ‘We zien hier een luchthaven die telkens de grenzen opzoekt van de wet, maar we zijn nu op een punt waar de wet die ruimte niet meer biedt.’

Twente Airport verweet de inspectie een starre houding. Waarom zouden de drie Boeings niet na 30 juni mogen opstijgen als dat voor die tijd wel mag, vroeg de luchthaven zich af. De voorzieningenrechter vond dat een legitiem verweer. Het gaat wel om een voorlopig oordeel, waarschuwt het vonnis: in een bodemprocedure kan Twente Airport alsnog aan het kortste eind trekken.