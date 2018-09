Duitse inlichtingenchef ziet geen bewijs voor klopjachten op migranten in Chemnitz

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV betwijfelt of er vorige maand ‘klopjachten’ waren op migranten in Chemnitz. Volgens het hoofd van de dienst, Hans-Georg Maassen, zijn er ‘goede redenen’ om aan te nemen dat berichten hierover ‘desinformatie’ zijn om de aandacht af te leiden van de moord op een Duitse man.

Aanhangers van de AfD dragen in Chemnitz het portret van de omgebrachte Daniel Hillig. Foto Getty Images

Met deze opmerkelijke woorden spreekt Maassen bondskanselier Merkel tegen. De moord in de deelstaat Saksen leidde tot de gewelddadigste demonstraties van extreemrechts in jaren in Duitsland. Ook tegendemonstranten gingen de straat op.

Merkel verwees sinds de moord, waarvoor een Syrische en Iraakse man vastzitten, naar een wijdverspreide video op internet waarop extreemrechtse demonstranten migranten zouden opjagen. ‘Wij hebben videobeelden die laten zien dat mensen gericht werden lastiggevallen, dat er haat in de straten was’, aldus de bondskanselier.

Maar in een interview met de krant Bild, zegt de inlichtingenbaas dat het nog maar de vraag is of woedende demonstranten in het oostelijke Chemnitz achter buitenlanders aangingen tijdens de protesten tegen de moord.

‘Ik deel de scepsis over berichten in de media dat rechtse extremisten buitenlanders opjaagden’, aldus Maassen. ‘Er is geen bewijs dat de video van dit zogenaamde incident die op internet circuleert wel echt is. De binnenlandse inlichtingendienst heeft geen betrouwbare informatie dat zulke klopjachten hebben plaatsgevonden.’

Hans-Georg Maassen, hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst. Foto AFP

‘Geen progroms’

Volgens Maassen zijn er aanwijzingen dat de video deel uitmaakt van een poging om de aandacht af te leiden van de moord. Hij zei niet wie erachter zou zitten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte.

‘Op basis van mijn voorzichtige inschatting heb ik goede redenen om te geloven dat het hier ging om opzettelijke desinformatie.’ De inlichtingenchef steunt met zijn woorden de premier van de deelstaat, Michael Kretschmer, die woensdag de berichten over klopjachten overdreven noemde.

Verwarring

‘Eén ding is duidelijk’, aldus Kretschmer, een partijgenoot van Merkel. ‘Er was geen opstandige menigte, er was geen klopjacht en er waren geen progroms in Chemnitz.’ De SPD, coalitiepartner van Merkels CDU, bekritiseerde Maassen voor zijn opmerkelijke woorden. ‘De president van de binnenlandse inlichtingendienst veroorzaakt verwarring’, aldus SPD’er Thomas Oppermann.

Merkel beschuldigde donderdag de rechtse AfD ervan misbruik te maken van de gebeurtenissen in Chemnitz om etnische spanningen te veroorzaken. ‘De AfD hitst de boel op, dit moet duidelijk worden gezegd’, zei de bondskanselier. ‘Ik ben heel kritisch over sommige van hun uitlatingen.’

Afgelopen weekeinde demonstreerden AfD’ers en leden van de anti-islampartij Pegida in Chemnitz tegen de moord. AfD-leider Alexander Gauland riep eerder deze week op tot een ‘vreedzame revolutie’ tegen Merkels immigratiebeleid. Uit een peiling van de omroep ARD bleek dinsdag dat slechts 27 procent van de Duitsers vindt dat de integratie van vluchtelingen succesvol verloopt. Merkel liet in 2015 zo’n 1 miljoen vluchtelingen toe.