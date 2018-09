Duitse inlichtingenchef Maassen wordt uit functie gezet, maar krijgt óók promotie

Na zijn omstreden uitspraken over ‘nepvideo’s’ uit Chemnitz die toch echt bleken, moet Hans-Georg Maassen het veld ruimen als chef van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst. Hij wordt staatssecretaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken van Horst Seehofer. Deze opvallende wisseltruc is bedoeld om een ontluikende Duitse kabinetscrisis af te wenden.

Regeringspartij SPD eiste het vertrek van Maassen, maar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU), weigerde hem te ontslaan. Angela Merkel had dinsdagmiddag over de kwestie gezwegen. Maar volgens bronnen van de Welt vond ook de bondskanselier dat de positie van Maassen onhoudbaar was geworden.

Compromis

Ze kwamen tot het compromis dat Maassen weliswaar het veld ruimt bij de binnenlandse veiligheidsdienst, maar zonder dat daar een ontslag of een schuldtoekenning aan te pas komt. In plaats daarvan krijgt de 55-jarige ambtenaar een hoge rang op Seehofers ministerie, als een van de vijf staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken. Seehofer waardeert Maassen ‘om zijn expertise op het gebied van openbare orde’, zei hij dinsdag.

Zo wordt de eis van de SPD ingewisseld zonder de CSU gezichtsverlies hoeft te leiden – al zal Seehofers compromisbereidheid ook zeker te maken hebben gehad met de aanstaande verkiezingen in Beieren, op 14 oktober. De CSU staat er in de peilingen historisch slecht voor. Merkel laat met deze wisseltruc zien dat ze de acrobatiek op de politieke millimeter nog steeds beheerst, al glijdt haar regering van de ene crisis in de andere.

Maassen raakte in opspraak na zijn openlijke twijfel over de echtheid van video’s die extreemrechts geweld in Chemnitz tonen. Drie weken geleden kwam daar een man om het leven bij een steekpartij, waarvan twee vluchtelingen werden verdacht. Een van hen werd dinsdag wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten uit zijn voorarrest.

BfV-chef Hans-Georg Maassen verscheen vorige week voor een parlementscommissie om zijn omstreden uitspraken over de situatie in Chemnitz uit te leggen. Foto AFP

Zachte val

Maassens ongefundeerde, maar onmiskenbaar politieke uitspraken in boulevardkrant Bild over een bewuste linkse misleidingscampagne in Chemnitz, maakten hem in de ogen van de SPD en oppositiepartijen de Groenen en de Linke ongeschikt als inlichtingenchef, een ambt dat doorgaans wordt uitgeoefend met grote discretie.

De linkse oppositie reageert verbluft op het regeringscompromis. Katrin Göring-Eckardt, fractievoorzitter van de Groenen, spotte op Twitter dat de regeringspartijen er blijkbaar alleen maar over hebben gepraat hoe ze de val van Maassen zo zacht mogelijk konden maken.

Die haben also nur darüber geredet wie weich #Maaßen fällt?

Dauerkrise, Vertrauensverlust, Entsetzen. Katrin Göring-Eckardt

Als er sprake is van vallen. Want in salaris gaat hij er bij Binnenlandse Zaken op vooruit, meldde de Süddeutsche Zeitung. In plaats van 11 duizend euro per maand gaat hij nu ruim 14 duizend euro verdienen, een aanzienlijke promotie dus. ‘Maassen heeft zich met fake news gekwalificeerd als staatssecretaris’, vatte Linke-politica Sahra Wagenknecht de situatie samen.

Wat de regering met deze wisseltruc waarschijnlijk wel voorkomt, is dat Maassen een soort martelaar van de AfD wordt. Dat was wel gebeurd als hij zonder meer ontslagen was. Wie Maassen als inlichtingenchef zal opvolgen, is nog niet bekend.