Duitse inlichtingenchef Maassen kan toch niet bewijzen dat video’s uit Chemnitz nep zijn

De video’s zijn niet vervalst, en de inlichtingenchef voelt zich verkeerd begrepen. Dat zou volgens bronnen van Spiegel en de Süddeutsche Zeitung de strekking zijn van het ‘weinig kantjes tellende’ document dat Maassen maandagmiddag aan Merkels kanselarij en het ministerie van Binnenlandse Zaken van Horst Seehofer stuurde. Die lieten zich nog niet uit over de inhoud. Seehofer zei maandagavond dat hij ‘er de tijd voor wilde nemen.’

Afgelopen vrijdag deelde Maassen in de boulevardkrant Bild zijn twijfels over de filmpjes die online circuleren over rechts geweld in Chemnitz, waar op 26 augustus een man werd doodgestoken. De verdachten zijn twee asielzoekers. Sindsdien hebben er in de stad verschillende rechtse en extreemrechtse demonstraties plaatsgevonden.

‘Zogenaamde voorval’

Maassen zei in Bild dat hij ‘geen bewijzen heeft dat de op internet circulerende video’s van dit zogenaamde voorval echt zijn’ en dat hij ‘vermoedde’ dat er sprake zou kunnen zijn van ‘doelgerichte valse informatie, bedoeld om af te leiden van de moord.’

Maassens twijfel aan de video’s sterkte onder andere de rechts-populistische AfD en haar aanhangers in de overtuiging dat de Duitse media er slechts op uit zijn om hen in een kwaad daglicht te stellen en de vluchtelingenpolitiek van Angela Merkel te verdedigen.

Maar nu zegt Maassen, volgens Spiegel, dat hij ‘nooit heeft getwijfeld aan de echtheid van het materiaal’. Wel twijfelde hij naar eigen zeggen aan de bron, een kanaal dat afgaand op de naam, ‘Antifa-Zeckenbiss’ (antifa-tekenbeet), wordt beheerd door een extreemlinkse groepering.

In zijn schrijven aan de regering zou Maassen de media die de video’s hebben verspreid en de politici die hun mening erop hebben gebaseerd ‘onserieus’ noemen. Maassen vindt nog steeds dat deze en andere video’s uit Chemnitz de term ‘klopjacht’, die gebruikt werd door Angela Merkel en Duitse media om te beschrijven wat er op de video te zien is, niet billijken.

Blijft bij standpunt

Maassen blijft, kortom, bij zijn standpunt, maar dan zonder het gesuggereerde bewijs. Als mening is zo’n politiek geladen uitspraak van de baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst hoogst ongebruikelijk, zeker als het om gevoelige thema’s als migratie en extreemrechts geweld gaat.

Ook levert hij met zijn uitspraken onverholen kritiek op Angela Merkel, die een van de eersten was die het woord ‘klopjachten’ gebruikte voor de beelden in de video’s uit Chemnitz. Het geldt als algemeen bekend dat Maassen geen voorstander is van Merkels ruimhartige vluchtelingenpolitiek uit 2015.

De bekendste video waarop Maassen zijn uitspraken baseert, toont in 19 seconden hoe een groep mannen twee buitenlands uitziende jongens achterna rent, uitscheldt en tegen de grond werkt. Het filmpje is op YouTube gezet door ‘Antifa Zeckenbiss’.

De video lijkt gefilmd door de vriendin van een van de rechtse aanvallers, die haar vriend steeds maant niet aan te vallen en daarbij de koosnaam ‘Haas’ gebruikt. ‘Haas, je blijft hier, je blijft hier, hoor je.’ Hoe het filmpje op het linkse kanaal terecht is gekomen, is nog onbekend. Wel heeft Die Zeit inmiddels met een van de buitenlandse jongens gesproken. Het OM in Dresden heeft vastgesteld dat hij echt degene is die in de video figureert.

Woensdag moet Maassen zich verantwoorden voor zijn uitspraken. Politici van de SPD, de Groenen en Die Linke eisen zijn aftreden. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat hij onder de verantwoordelijkheid van minister Seehofer valt, die de inlichtingenchef tot nu toe steunt.