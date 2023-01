Duitse fabrikant van versnellingsbakken stapt in productie computerchips

Twee modellen in een ZF-auto van acryl, op de Automechanika-beurs in Frankfurt am Main op 12 september 2016. Beeld EPA

De fabriek moet gebouwd worden in de deelstaat Saarland. Het gaat volgens persbureau Bloomberg en de Duitse krant Handelsblatt om vergevorderde plannen, die ZF samen uitvoert met het Amerikaanse Wolfspeed. Dit bedrijf is gespecialiseerd in chips op basis van siliciumcarbide, dat bestand is tegen hoge voltages die nodig zijn voor het snelladen van e-auto's.

ZF kan een nieuwe markt goed gebruiken. De fabrikant is geroemd om zijn transmissies, maar die zijn in elektrische auto’s niet of nauwelijks nodig. Bijna geen enkele e-auto heeft een transmissie, op een handvol sportauto’s na. Daarmee betekent de opmars van de e-auto een bedreiging voor het voortbestaan van ZF.

Investeringssubsidies

Duitsland is gunstig voor de Amerikanen, omdat dit land nog altijd het centrum van de Europese auto-industrie is. Bovendien verschaft Berlijn ruimhartige investeringssubsidies, die kunnen oplopen tot 40 procent van het totaalbedrag.

Betrokkenen willen de overeenkomst nog niet bevestigen. Als de plannen doorgaan, moet de nieuwe fabriek tegen het einde van het decennium op volle kracht draaien.