Duitse ex-kanselier Schröder vertrekt bij Russisch olieconcern Rosneft, maar betreurt trouw aan Poetin niet

Vladimir Poetin en Gerhard Schröder in 2012. Beeld AP

In een verklaring zei Schröder (78) dat het onmogelijk is zijn functie nog uit te voeren in de huidige omstandigheden. Verdere uitleg gaf hij niet. Het voorzitterschap leverde de ex-kanselier 550 duizend euro per jaar op.

‘Een veel te late stap’, schreef de Süddeutsche Zeitung vrijdag. Schröder heeft te lang gezwegen over de misdaden van Rusland en zijn eigen positie als vriend van Poetin. Daardoor heeft hij ‘karakterzelfmoord’ gepleegd, aldus de krant. Het is een raadsel waarom een man die bekend stond om zijn feilloze politieke instinct zichzelf zo in diskrediet heeft gebracht, aldus de Süddeutsche.

De druk op Schröder, kanselier van 1998 tot 2005, is de afgelopen weken toegenomen. Vorige week besloot de Duitse Bondsdag dat zij niet meer wil betalen voor het kantoor en het personeel waar Schröder als ex-kanselier recht op heeft. Deze week deed het Europees Parlement een oproep om hem op de sanctielijst te zetten. Die oproep was vooral symbolisch, omdat alleen de EU-lidstaten daartoe kunnen besluiten. Maar de Frankfurter Allgemeine Zeitung oppert dat Schröder wellicht bang is getroffen te worden door sancties die hem veel geld zouden kunnen kosten. Overigens werkt hij nog steeds voor de bedrijven Nord Stream en Nord Stream 2, die Russisch gas naar Duitsland exporteren. Nord Stream 2 is door de Duitse regering stilgelegd na de Russische inval in Oekraïne. In juni zou Schröder bovendien toetreden tot de raad van toezicht van gasbedrijf Gazprom.

Persona non grata

In Duitsland is Schröder persona non grata geworden. De sociaaldemocratische SPD zal in juni besluiten of de voormalige kanselier uit de partij gezet moet worden. Eerder gaf hij zelf het ereburgerschap van Hannover terug, om te voorkomen dat de stad zelf hem deze onderscheiding zou ontnemen, iets wat eerder alleen Adolf Hitler was overkomen. De voetbalclub Borussia Dortmund ontnam Schröder het erelidmaatschap.

De voormalige bondskanselier wordt niet alleen zijn innige banden met Poetin verweten, maar ook het feit dat hij na de inval in Oekraïne geen afstand van Rusland nam. In een interview met de New York Times eind april bleef hij Poetin verdedigen. ‘Het beeld dat mensen hebben van Poetin is maar de helft van de waarheid.’ Het bloedbad in Boetsja moest ‘onderzocht worden’, maar als Russische soldaten schuldig zouden blijken, hadden zij niet gehandeld op bevel van Poetin, maar van lagere echelons.

Schröder is de belangrijkste exponent van een Duitsland dat jarenlang goede zaken deed met Rusland. Wandel durch Handel was het devies, ‘verandering door handel’. Door Rusland bij Europa te betrekken zou het vanzelf democratischer worden, was de hoop, terwijl Duitsland aan goedkoop gas kwam. Ook na de annexatie van de Krim bleef Duitsland aan dit beleid vasthouden. De afhankelijkheid van Russisch gas werd alleen maar groter.

De inval in Oekraïne heeft een einde gemaakt de Duitse illusies over Rusland. Behalve bij Gerhard Schröder, die tegen de New York Times zei dat hij geen spijt had: ‘Ik doe niet aan mea culpa.’ Een vertrek bij Rosneft kon hij zich alleen voorstellen als Rusland Europa van het gas zou afsluiten, zei hij destijds. Vrijdag legde hij niet uit waarom hij nu toch vertrokken is.