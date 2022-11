Duitse energiebedrijven geen recht op compensatie voor kolenstookverbod

De energiecentrale Maasvlakte is een Nederlandse kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte die bestaat uit twee kolengestookte eenheden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

RWE en Uniper claimden 1,4 en 1 miljard euro omdat ze vanaf 2030 geen stroom meer mogen opwekken met steenkool, hoewel twee van de drie betreffende centrales (in Eemshaven en op de Maasvlakte) pas een paar jaar oud zijn. Volgens de bedrijven kunnen ze nog zeker tot 2055 mee.

Uniper en RWE beschouwen de uit 2019 stammende wet die de kolenstook bij elektriciteitscentrales verbiedt als een vorm van onteigening. Daar gaat de rechter niet in mee. Het staat de bedrijven namelijk vrij om de centrales (en de grond daaronder) op een andere manier te gebruiken – en daarom is er geen sprake van onteigening, maar regulering.

Bovendien, en dat is de kern van de uitspraak, was het verbod te voorzien, zegt de rechter. Al ten tijde van de investering in de centrales, in 2009, was duidelijk dat steenkool bovenmatig bijdraagt aan klimaatverandering. Het klimaatbeleid van de overheid was al sinds de jaren negentig gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dus konden de bedrijven verwachten dat de eisen aan de centrales zouden worden aangescherpt.

Publieke opinie

Los van het beleid ‘mag van een internationaal concern worden verwacht dat het op de hoogte is van nationale en internationale ontwikkelingen die (op termijn) kunnen leiden tot overheidsmaatregelen waardoor de activiteiten van de onderneming geraakt zouden kunnen worden’, oordeelt de rechter. ‘Dit geldt des te meer voor een onderneming die activiteiten ontplooit waarvan de toelaatbaarheid onderwerp is van maatschappelijk debat, bijvoorbeeld omdat die activiteiten door (een deel van) de publieke opinie als moreel verwerpelijk, onveilig, schadelijk voor het milieu of voor de gezondheid worden gezien en daardoor weerstand oproepen.’

De twee energiebedrijven betoogden dat de overheid hen min of meer had uitgenodigd om nieuwe kolencentrales te bouwen, destijds met het argument om de voorzieningszekerheid te vergroten. Dat is wel zo, constateert de rechter, maar daarbij is steeds duidelijk gemaakt dat de CO2-uitstoot van die centrales wel moest worden teruggebracht. Dat kon door het bijstoken van biomassa of door de opslag van CO2. Daar hebben de bedrijven ondanks hun toezeggingen niet genoeg werk van gemaakt.

Met name RWE werd door de rechter geconfronteerd met zijn eigen loze beloften. Het bedrijf beloofde in 2006 een ‘hypermoderne’ centrale in Eemshaven, en zei ook CO2 te willen gaan opslaan. Toen daar niets van terechtkwam verschuilde het bedrijf zich achter ‘het gebrek aan maatschappelijk draagvlak’. Daarvan zegt de rechter nu: ‘Het ontbreken van maatschappelijk draagvlak komt (mede) voor rekening van RWE.’ Ook constateert de rechter dat het bedrijf, toen opslag op land onhaalbaar bleek, niets heeft ondernomen om het broeikasgas dan maar in de zeebodem op te slaan.

‘Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor het klimaat en de afbouw van fossiele brandstoffen’, zegt Bart-Jaap Verbeek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), die de zaak de afgelopen jaren volgde. ‘De uitspraak voorkomt dat vervuilende bedrijven die willens en wetens investeren in klimaatontwrichtende activiteiten hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen. Zij moeten nu zelf opdraaien voor hun genomen investeringsbeslissingen.’

Energiebedrijven teleurgesteld

RWE is ‘teleurgesteld over de uitkomst', stelt het bedrijf in een verklaring. ‘We gaan de uitspraak verder bestuderen en zullen overwegen of we in hoger beroep gaan. We vinden het ingrijpen in ons eigendom, zonder daarvoor compensatie te ontvangen, niet acceptabel.’

Ook Uniper noemt de uitspraak teleurstellend. ‘Mogelijke investeringen van Uniper in Nederland op bijvoorbeeld het gebied van waterstofproductie, waterstofopslag of nucleaire energie vergen langjarige zekerheid van het ondernemings- en investeringsklimaat in Nederland. Als daarvan geen sprake is kan Uniper niet uitsluiten dat dergelijke investeringen dan in andere landen zullen worden gedaan.’ Uniper zegt zich te beraden op eventuele verdere stappen. ‘Juist omdat we actief willen blijven in Nederland.’

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt blij te zijn met de uitspraak, ‘ook qua signaal en mogelijke jurisprudentie'. Verder benadrukt hij dat er ‘no hard feelings’ zijn richting de bedrijven. ‘RWE heeft twee weken geleden nog een grote tender gewonnen voor wind op zee. We hebben de bedrijven keihard nodig voor de energietransitie. Maar het is niet zo dat we ze daarbij financieel extra moeten helpen. Ze hebben zeker het afgelopen jaar genoeg verdiend. En verder kunnen ze gewoon aanspraak maken op bestaande subsidiepotjes.’

Parallel aan de Nederlandse rechtszaak hebben de energiebedrijven de kwestie aangekaart bij een arbitragehof in Washington, het International Center for Settlement of Investment Disputes. Zo’n tribunaal oordeelt of landen de rechten van bedrijven niet schenden, wanneer zij met wetten en regels (of onteigeningen) de bedrijfsactiviteiten dwarsbomen. Dat kan een investering waardeloos maken.

In dit geval kijken drie advocaten of het kolenverbod in strijd is het Energy Charter Treaty (ECT). Dit Energiehandvestverdrag, in de jaren negentig opgesteld op initiatief van westerse landen om westerse investeerders in de voormalige Sovjet-Unie zekerheid te bieden, wordt nu dus tegen een westers land gebruikt.

Modernisering verdrag

Nederland besloot eerder deze maand, net als andere Europese landen, uit het verdrag te stappen, maar dat gaat niet zomaar: er zit een ‘zonsondergangsclausule’ in die bepaalt dat je ook na vertrek nog twintig jaar aan het verdrag gebonden bent. Daarom willen de vertrekkers het verdrag ‘moderniseren’, waardoor bijvoorbeeld fossiele investeerders er geen beroep meer op kunnen doen.

Het proces van RWE tegen Nederland is vooralsnog acht maanden opgeschort, nadat een Duits rechter oordeelde dat het verdrag niet geldt voor in de EU gevestigde bedrijven die een ander EU-land aanklagen. RWE is daartegen in beroep gegaan.

Uniper trekt zich waarschijnlijk terug uit de rechtszaken, omdat het door Duitsland wordt genationaliseerd nadat het door de gascrisis in financiële problemen is gekomen.