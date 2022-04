Duitse deelstaat overstag: weg vrij voor gasboringen bij Waddeneilanden

Kritiek op de gasboringen komt onder meer van het nabijgelegen eiland Schiermonnikoog. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Omdat het gasveld in kwestie onder zowel de Nederlandse als de Duitse zeebodem ligt, moeten beide landen hun fiat geven aan de winning. Nederland gaf al eerder aan geen bezwaar te hebben. Woensdag kwam er ook groen licht uit Duitsland: deelstaat Nedersaksen, waar het gasveld onder valt, heeft een overeenstemming bereikt met het Nederlandse olie- en gasconcern One-Dyas, dat het gas moet gaan winnen.

De Nedersaksische beslissing past in de ommezwaai die Duitsland heeft gemaakt in zijn energiebeleid. Sinds Rusland eind februari Oekraïne binnenviel, probeert Duitsland van zijn afhankelijkheid van Russisch af te komen. N05-A, zoals het gasveld heet, zou daar met zijn 5 miljard kubieke meter aan winbaar gas een bijdrage aan kunnen leveren. Ter vergelijking: in 2020 verbruikte Duitsland ruim 90 miljard kubieke meter gas, meer dan twee keer zoveel als Nederland.

Nedersaksen is niet van plan om het gas uit de Noordzee op de internationale markt te brengen. ‘Het aan Duitse zijde gewonnen gas wordt voor de Duitse markt beschikbaar gesteld’, aldus minister Bernd Althusmann van Economische Zaken van Nedersaksen in een verklaring. Bovendien moet de aardgaswinning alleen mogelijk zijn zolang er in Duitsland vraag naar is.

Kritiek op gasboringen

Kritiek op de gasboringen komt onder meer van de nabijgelegen eilanden: het Nederlandse Schiermonnikoog en Rottumerplaat en het Duitse Borkum. Zo vreest burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog dat de boringen het Waddengebied, dat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat, schade toedienen. ‘Het is ook ouderwets en achterhaald om nu nog nieuwe gasvelden aan te boren’, zegt Van Gent tegen de NOS. ‘Laten we gaan kijken naar andere energiebronnen zoals windmolens, al moeten we daar ook zorgvuldig mee zijn.’

Ook de Waddenvereniging riep in februari nog op om te stoppen met ‘alles wat schade toebrengt aan de natuur van de Waddenzee’. Dat pleidooi, waarvoor directeur Lutz Jacobi met de Tweede Kamer sprak, ging met name over een ander voornemen tot gaswinning in het gebied. Afgelopen najaar kondigde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan vanuit het Friese kustdorp een nieuwe gasbel van 7,5 miljard kubieke meter aardgas te willen aanboren. In december oordeelde een onafhankelijke commissie van de overheid dat de NAM de milieueffecten daarvan onvoldoende had onderzocht.

Wat betreft het nieuwe gasveld N05-A hoopt One-Dyas-topman Chris de Ruyter van Steveninck zijn zaakjes beter op orde te hebben. ‘Er zal altijd een groep mensen tegen blijven, dus ik denk niet dat we bij iedereen alle zorgen kunnen wegnemen’, zegt hij tegen Het Financieele Dagblad. Bovendien wordt het boorplatform, dankzij het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat, het eerste in de Noordzee dat zijn eigen energievoorziening volledig uit windmolens haalt.

Inmiddels heeft One-Dyas – naar eigen zeggen het grootste Nederlandse gasproductiebedrijf dat niet in handen is van de overheid– van het ministerie van Economische Zaken zogeheten ontwerpbesluiten voor de gaswinning gekregen. In het vierde kwartaal van dit jaar hoopt het bedrijf de definitieve winningsvergunning binnen te hebben. In 2024 zou het eerste gas uit het veld gewonnen kunnen worden.