Duitse deelstaat Beieren krijgt een eigen ruimtevaartprogramma

De Beierse regering kondigde dinsdag haar eigen ruimteprogramma aan, Bavaria One. Daarmee werd meteen de spot gedreven in veel reacties.

De Beierse minister-president Markus Söder presenteert grootste plannen voor een ruimtevaartprogramma. Foto Twitter Markus Söder

Beieren krijgt een eigen ruimtevaartprogramma, genaamd ‘Bavaria One.’ De Zuid-Duitse deelstaat staat in binnen- en buitenland bekend om zijn gezonde, soms wat luidruchtige gevoel voor eigenwaarde. Desondanks had men in de rest van Duitsland niet voorzien dat de CSU-regering op een dag zou besluiten dat de ambities van Beieren tot de sterren moeten reiken.

Het nieuws leidde vooral tot honende grappen. ‘De realiteit schopt soms harder dan een satireshow’, twitterde Neo Magazine Royal, het programma van komiek Jan Böhmermann. Een europarlementariër van zusterpartij CDU verzuchtte dat de CSU wat hem betreft wel iets eerder over ruimtevaart had mogen beginnen, in plaats van steeds ruzie te zoeken in Berlijn.

Maar voor de CSU is het bittere ernst. 700 miljoen euro overheidsgeld zal de komende jaren naar het project Bavaria One vloeien, besloot de Beierse regering dinsdag. Daarmee wil de deelstaat onder meer een eigen satelliet bouwen, en moet er aan de Technische Universiteit van München een faculteit lucht- en ruimtevaart tot stand komen, met plaats voor vijftig hoogleraren en tweeduizend studenten – het zou de grootste van Duitsland zijn.

Vielleicht hätte man in den letzten Monaten besser über diese Themen gesprochen, statt einen Krieg der Sterne gegen die Schwesterpartei und Bundeskanzlerin zu führen Dennis Radtke

Aanjager

De Beierse minister-president Markus Söder lijkt zelf de grootste aanjager van het plan. ‘Met ons ruimtevaartprogramma ontwikkelen we oplossingen voor de problemen van de mensen, in de geneeskunde en in de ecologie’, twitterde hij. Vervolgens plaatste Söder een foto van zichzelf tijdens een presentatie van Bavaria One aan de jongerenbeweging van de CSU.

Achter hem op de muur staat het logo van het programma geprojecteerd: de tekst ‘Bavaria One – Mission Zukunft’ (missie toekomst), rondom een groot portret van, jawel, Markus Söder. Het onderschrift: ‘Toekomst is technologie.’

Het project zou eigenlijk ‘Grootheidswaanzin One’ moeten heten, vond de lijsttrekker van de regionale partij Freie Wählern in het Beierse parlement. ‘Beieren moet eerst eens de technologische problemen dichter bij huis oplossen, zoals slecht internet en slechte mobiele telefoonverbindingen, voordat ze de staatskas ruïneren en het heelal veroveren.’ Ook de SPD in Beieren vroeg zich af waar de CSU die 700 miljoen vandaan gaat halen.

Steeds kleiner

Op aarde wordt de CSU ondertussen steeds kleiner: in de peilingen op weg naar de Beierse parlementsverkiezingen van 14 oktober is de partij gekrompen tot een kiezersaandeel van 35 procent. Van dat verlies profiteren op rechts de AfD en op links vooral de sterke Beierse Groenen. Vijf jaar geleden wist de CSU bij de verkiezingen nog nipt de absolute meerderheid te behalen, onder leiding van Söders voorganger Horst Seehofer, die als minister van Binnenlandse Zaken in Berlijn de populariteit van zijn partij bepaald niet vergroot.

Interessant detail: Markus Söder is een groot fan van Star Wars. Afgelopen zomer gaf hij een interview aan een aantal lokale kranten, waarin hij vertelde dat hij de eerste film acht keer in de bioscoop heeft gezien en dat hij bovendien ‘een kelder vol lichtzwaarden’ bezit.