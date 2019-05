Duitse controverse over dragen keppeltje reikt tot in Israël

De Israëlische president Reuven Rivlin zei ‘diep geschokt’ te zijn. ‘De angst voor de veiligheid van Duitse Joden is het capituleren voor antisemitisme en een erkenning dat, alweer, Joden niet veilig zijn op Duits grondgebied.’ De president noemde het de verantwoordelijkheid van de Duitse regering en overheidsdiensten, waaronder de politie, om de godsdienstvrijheid en de veiligheid van ‘ieder lid van de Joodse gemeenschap’ te garanderen.

Een aantal prominente Duitse politici riep Joden op de waarschuwing te negeren. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, zei: ‘Ik moedig Joodse burgers aan trots en met opgeheven hoofd de straat op te gaan in Duitsland – vanzelfsprekend ook met een keppeltje.’ De politie staat aan jullie kant, voegde hij eraan toe. ‘Er mogen in Duitsland nooit meer ontoegankelijke gebieden zijn voor burgers met het Joodse geloof.’ De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Hermann, liet zich ook in die trant uit: ‘Iedereen moet een keppeltje kunnen dragen waar en wanneer hij wil.’

Papieren keppeltje

Regeringsadviseur Klein volhardt evenwel in zijn waarschuwing. In het dagblad Bild bestempelde hij maandag zijn woorden als een poging om duidelijk te maken hoe wijdverbreid antisemitisme is. Het was een oproep ‘om te handelen voordat het te laat is’, zei hij in de meestgelezen krant van Duitsland. Die plaatste op de voorpagina een voorbeeld van een keppeltje – met de Davidster – dat de lezers kunnen uitknippen en dragen. ‘Ga ermee de straat op’, stond in een begeleidend commentaar. Het kan niet zo zijn dat Joden zich zeventig jaar na de Holocaust opnieuw moeten verstoppen, schreef hoofdredacteur Julian Reichelt.

De jongste officiële cijfers tonen aan dat het aantal antisemitische incidenten in 2018 met 20 procent gestegen is ten opzichte van het voorgaande jaar. De incidenten lopen uiteen van beledigingen op internet tot fysiek geweld. Volgens de Duitse politie zijn het in negen van de tien gevallen rechts-extremisten die zich eraan schuldig maken. Regeringsadviseur Klein wees erop dat ook onder moslims in Duitsland personen zijn die zich laten beïnvloeden door tv-zenders ‘die een afschuwelijk beeld van Israël en Joden verspreiden’.

Klein kreeg in Duitsland ook bijval voor zijn waarschuwing. Josef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad voor Joden, noemde het ‘een feit dat Joden zich aan potentiële gevaren blootstellen als ze als zodanig herkenbaar zijn’. Hij juichte het toe dat regeringsadviseur Klein de vinger op de zere plek heeft gelegd en daarmee een discussie uitlokt. ‘Het is belangrijk dat de situatie tot op het hoogste politieke niveau meer aandacht krijgt.’

Het Nederlandse Centrum voor Informatie en Documentatie (CIDI) reageerde maandag kritisch op Kleins’ woorden. ‘Dat een regering een groep ontmoedigt om simpelweg zichzelf te zijn, mag nooit normaal worden.’ Het CIDI organiseert woensdag op het Plein in Den Haag een demonstratie onder het motto #KeppelOp.