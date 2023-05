Duitse coalitiepartijen ruziën over verplichte warmtepomp, barsten in regering zichtbaar

Een activist verkleed als FDP-voorzitter Christian Lindner uit kritiek op diens klimaatbeslissingen. Op het spandoek staat: de FDP verbrandt de toekomst, stop de klimaatblokkade! Op de achtergrond de Reichstag, 23 mei 2023. Beeld Sean Gallup / Getty Images

Al weken houdt hij in Duitsland de gemoederen bezig, en nu lijkt ook de regering erover te struikelen: de warmtepomp. De regering onder leiding van bondskanselier Olaf Scholz (SPD) trad eind 2021 aan met als voornaamste doel een alomvattende economisch-sociale omwenteling naar een klimaatneutrale samenleving in 2045. De Russische oorlog tegen Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis zorgden voor onvoorziene hobbels, maar het kabinet wil koers houden. En dan moet het heel snel heel grote stappen zetten.

De overgang naar een klimaatneutrale manier om woningen en andere gebouwen te verwarmen, de Wärmewende, is een cruciaal onderdeel van de strategie. Net als het terugdringen van de verbrandingsmotor en reusachtige investeringen in groene energie. Daartoe presenteerde regeringspartij De Groenen een wetsvoorstel dat stipuleert dat nieuw geïnstalleerde verwarmingssystemen in gebouwen vanaf 2024 minstens voor tweederde klimaatneutraal moeten zijn. In de praktijk betekent dit de verplichte installatie van een (behoorlijk gesubsidieerde) warmtepomp voor iedereen van wie de verwarming aan vervanging toe is. In Duitsland, met name buiten de steden, hebben veel huizen nog een reusachtige tank met stookolie in de kelder.

De regering zou het wetsvoorstel nog voor het zomerreces op 7 juli door het parlement loodsen, spraken de drie coalitiepartijen af. Maar plots gooide de kleinste van de drie, de liberale FDP, deze week roet in het eten door een parlementszitting over de wet te verplaatsen. Daarmee wordt het heel moeilijk om de wet voor de zomer te laten passeren. En dreigt de broze Duitse regeringscoalitie te barsten. Groenen-boegbeeld en minister van Economische Zaken Robert Habeck, duidelijk geïrriteerd, beschuldigde zijn coalitiegenoot van ‘woordbreuk’.

Hoogoplopende gemoederen

Het is niet voor het eerst dat coalitiepartij FDP zich opwerpt als een soort interne regeringsoppositie. De liberale partij verzette zich al luidkeels tegen de sluiting van Duitslands kerncentrales en ruziede met haar coalitiepartners over snelwegen, treinen, energie en financiën. In maart zorgde de kleine Duitse sta-in-de-weg tot helemaal in Brussel voor ten hemel geheven handen, toen de FDP-verkeersminister te elfder ure een EU-breed verbod op nieuwe verbrandingsmotoren per 2035 opnieuw ter discussie stelde in het Europees Parlement.

Maar dit keer lopen de gemoederen wel heel hoog op. En dat kan met name De Groenen opbreken. De ruzie vindt plaats te midden van groeiende kritiek op Habeck. Tot halverwege vorig jaar kon het Groenen-boegbeeld weinig fout doen. Als minister van Economische Zaken nam hij rigoureuze stappen tegen Russische chantage via de gastoevoer, en pleitte hij al voor wapenleveranties aan Oekraïne toen de meeste beleidsmakers nog worstelden met dat taboe. De eerste barstjes in de eigen achterban kwamen toen Habeck wegens de energiecrisis een aantal kolencentrales weer inschakelde, en het dorpje Lützerath liet ruimen om de brandstof daarvoor veilig te stellen.

Eind vorige maand raakte Habeck in opspraak omdat de tweede man op zijn ministerie, staatssecretaris Graichen, diens beste vriend aan een baan had geholpen als directeur van een adviesorgaan van de overheid. Duitse media tekenden vervolgens meer lijntjes uit die leken te wijzen op nepotisme bij De Groenen. Habeck stond achter zijn tweede man en zei dat hij hem niet ging ontslaan. Een week later vertrok Graichen toch. Habeck is ondertussen afgezakt van ooit veruit de populairste politicus naar meest bekritiseerde minister.

Onzekerheid

Het is onwaarschijnlijk dat de FDP het Duitse kabinet doelbewust laat klappen, met name omdat de partij in de peilingen zo laag staat dat onzeker is of ze bij nieuwe verkiezingen de Duitse kiesdrempel van 5 procent zou halen – laat staan een plek in de regering veroveren. Maar het politieke brinkmanship van de partij zorgt voor een hoop onzekerheid. Nu Habecks vermogen om brede steun te genereren voor pijnlijke beleidsbeslissingen lijkt af te brokkelen, kan het nog een heel instabiele zomer worden in politiek Berlijn.