Duitse boeren demonstreren mee: andere problemen, zelfde sentiment

Een Duitse boer rijdt door de Achterhoek. Beeld Marcel van den Bergh

Tot Duitse deelname aan de protesten werd opgeroepen door het collectief Land Schafft Verbindung, net als Farmers Defence Force een basisgroep van boze boeren die in de afgelopen maanden is ontstaan, en die naar eigen zeggen gesteund wordt door ruim 30 duizend boeren.

‘Wij willen met de Nederlanders en deelnemers uit andere staten demonstreren voor meer inspraak van de boeren bij nieuwe wet- en regelgeving’, schrijft de organisatie in de oproep om mee te demonstreren. ‘Ons grensoverschrijdend protest is ook gericht tegen de plannen voor een Green Deal van de Europese Unie.’

Ook Duitsland kampt met een stikstofcrisis, minstens zo groot als die in Nederland, maar wel anders van aard. In Duitsland zit het probleem in het grondwater. Daarin zit te veel nitraat, een verbinding van stikstof en zuurstof. De hoge nitraatwaarden zijn in de eerste plaats het gevolg van overbemesting.

Europees Hof

Vorige zomer veroordeelde het Europese Hof van Justitie Duitsland voor het langdurig overtreden van Europese nitraatrichtlijnen. De Europese Commissie dreigde met boetes van ruim een miljard. En dus kwamen de Duitse ministeries van Landbouw en Milieu in augustus met een plan om de uitstoot te verminderen, waarover in Brussel nog wordt onderhandeld.

Duitsland kent veel meer rurale, door landbouw gedomineerde gebieden dan Nederland. De intensieve veeteelt – en daarmee het stikstofprobleem – is het grootst in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, vlak over de Nederlandse grens.

Geïnspireerd door de Nederlandse boerenprotesten blokkeerden 10 duizend tractoren eind november het centrum van Berlijn. Behalve tegen de nieuwe mestvoorschriften in verband met nitraat, protesteren de Duitse boeren tegen strengere wetgeving rondom het gebruik van pesticiden. De wet is aangescherpt om het uitsterven van insecten tegen te gaan.

Nederlandse boeren krijgen bijval van Duitse boeren. Beeld Marcel van den Bergh

Kloof stad en platteland

Ook in Duitsland gaat het protest niet alleen om wetgeving, inkomsten en andere rationele zaken. Het gaat ook over groeiende kloof tussen stad en land, over boeren die, zoals Die Zeit schreef, vinden dat ze door linkse politici en ngo’s worden weggezet als ‘gif sproeiende en dieren dodende’ misdadigers. ‘Ze zaaien niet, ze oogsten niet, maar ze weten alles beter’, zoals een protesterende boer op een aan zijn tractor bevestigd bord had geschreven.

Het sentiment is kortom overeenkomstig. Maar de Duitse protesten zijn nergens uit de hand gelopen, er zijn geen grafkisten gesignaleerd en geen hekken kapot gereden. En ook in het pamflet waarin Land Schafft Verbindung oproept in Nederland te demonstreren staat in rode letters: ‘Bij signalen van geweld keren we om!’