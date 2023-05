Duitse autoriteiten vrezen geweld na vonnis tegen links-extremisten ‘zoals niet gezien sinds RAF-tijd’

Een sympathisant in de rechtbank in Dresden, waar Lina E. haar vonnis zou horen. Zij stond met drie medeverdachten terecht wegens aanvallen op rechts-extremisten. Beeld AFP

Om half acht woensdagochtend blokkeren negen politiebussen de straat naar de extra beveiligde rechtbank buiten Dresden. Hoog in de helblauwe lucht cirkelt een grijze helikopter. Rondom het gebouw zelf staan betonblokken om voertuigen tegen te houden, hekwerk is afgedekt met zwart zeil. Over een uur, anderhalf misschien, brengen geblindeerde bussen hier op hoge snelheid Lina E. (28) naar de rechtszaal om haar vonnis te horen. Acht jaar cel eist de federale aanklager, de Bundesanwalt. Want de extreem-linkse E. is een gevaar voor de samenleving.

Dat, althans, is de lezing van de staat. Lina E. en drie medeverdachten staan woensdag terecht voor zes zorgvuldig geplande aanvallen op bekende of veronderstelde rechts-extremisten tussen oktober 2018 en februari 2020. Daarbij raakten dertien mensen gewond, van wie twee ernstig. De Bundeskriminalamt, de Duitse federale recherche, spreekt in een intern rapport van een organisatieniveau dat in links-extreme kringen niet meer is gesignaleerd ‘sinds de tijd van de RAF’ (Rote Armee Fraktion, zie kader hieronder).

Een van de doelwitten was, tweemaal, de beruchte neo-nazi Leon R. uit de Thüringse stad Eisenach. Deze man zit zelf vast, met drie medeverdachten, sinds politiecommando’s vorig jaar bij hem binnenvielen wegens het vormen van een terroristische organisatie. Een andere man werd aangevallen omdat hij een muts droeg van het uitgesproken rechts-extremistische kledingmerk Greifvogel Wear. Hij liep een schedelbasisfractuur op en heeft nu platen in zijn gezicht. Eén man werd in zijn eigen woning tot botbreuken aan toe afgetuigd voor de ogen van zijn negen maanden zwangere vriendin, die tegen de vloer werd gedrukt.

‘Free Lina’

Maar er is ook een andere lezing dan die van de aanklager. Een waarin sprake is van onrecht tegenover de verdachten. En die blijkt zelfs de voorzitter van de rechtbank in Dresden niet onberoerd te laten.

Straatbeeld in Connewitz, de uitgesproken linkse wijk in Leipzig waar Lina E. woont. Beeld Anna Tiessen voor de Volkskrant

Straatbeeld in Connewitz, de uitgesproken linkse wijk in Leipzig waar Lina E. woont. In de uitgesproken linkse Leipzigse wijk Connewitz, waar hoofdverdachte Lina E. woonde, is geen muur zonder graffiti te vinden. Tussen de emblemen van punkbands en antifascistische symbolen prijkt hier en daar een ‘Free Lina’, of een oproep tot protest tegen haar veroordeling.

Voor de deur van ijssalon Barkers staan jonge ouders – velen voorzien van piercings of dreadlocks – met kleine kinderen in de rij onder de slogan ‘Freiheit für Lina’.

‘De vraag wat gerechtigheid is voor Lina, kun je niet los zien van de manier waarop de staat omgaat met extreem-rechts’, zegt een 30-jarige ingenieur, die niet met zijn naam in de krant wil. ‘En voor de inschatting van het gevaar dat van de groep uitgaat, kun je ook niet helemaal vertrouwen op de autoriteiten.’

Daarmee vat de man samen waar de gevoelige discussie over recht of onrecht voor Lina E. om draait. Vraag het mensen in Connewitz – en niet alleen daar, ‘Free Lina’-graffiti is te vinden van Berlijn tot in Athene – en het antwoord is vrijwel unaniem: de groep rond Lina E. heeft misschien misdaden begaan, maar haar behandeling door de autoriteiten staat in geen verhouding tot de soepele manier waarop die omgaan met rechts-extremisten.

Graffiti op het basketbalveld van de wijk Connewitz. Beeld Anna Tiessen voor de Volkskrant

De beschuldiging komt niet uit de lucht vallen. Ook vandaag nog worstelen de Duitse autoriteiten met hardnekkige sympathie voor extreem-rechts in de eigen gelederen.

Politie en leger

De lijst is lang: in 2021 werd de arrestatie-eenheid van de politie Frankfurt opgedoekt wegens wijdverbreid extremistisch gedachtengoed. Een jaar bleek eerder dit eveneens aanwezig bij een compagnie van de commandotroepen, waarvan voormalige officieren ook deelnamen aan de groep die vorig jaar een staatsgreep beraamde. Over de opmerkelijke tekortkomingen in het onderzoek naar de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU), die aan het begin van deze eeuw tien voornamelijk Turkse Duitsers vermoordde, zijn dertien onderzoeken geschreven en nog is de onderste steen niet boven.

Vorig jaar gelastte de Duitse regering een onderzoek naar rechts-extremisme binnen politie, leger en veiligheidsdiensten. Resultaat: 860 verdachte gevallen, waarvan 327 bevestigd.

Compromitterende foto

Ook rond de huidige zaak stak het probleem de kop op. Delen van het onderzoeksrapport vonden hun weg naar Compact, het lijfblad van extreem-rechts in Duitsland. De politie onderzoekt het lek. De politie zelf verspreidde een foto van Lina E. waarop zij geboeid door een arrestatieteam uit een helikopter werd geleid, een ongebruikelijke actie die haar tot een icoon van extremisme maakte.

De advocaat van E. las in haar pleidooi een waslijst voor van extreem-rechtse groepen – met kleurrijke namen als Sturm 34, Faust des Ostens, Skinhead Sächsische Schweiz – die voor gewelddaden voorwaardelijke straffen kregen, terwijl tegen E. 8 jaar werd geëist en zij inmiddels 2,5 jaar in voorarrest zit. ‘Moet je een nazi zijn om voorwaardelijk te krijgen?’

Lina E. en een medeverdachte verbergen hun gezicht in de rechtbank. Beeld AFP

Die beschuldiging is zo hardnekkig, dat zelfs de president van de rechtbank zich genoodzaakt voelde zich te verdedigen. ‘Ik geef graag toe dat extreem-rechts het grootste gevaar voor onze samenleving is’, zei Hans Schlüter-Staats, aan het begin van een zitting die een dag duurde en meermaals onderbroken werd door luidruchtige protesten vanaf de tribune.

‘Sinds 2018 heeft deze rechtbank 88 jaar vrijheidsstraf gegeven aan rechts-extremisten. Maar iedereen, hoe afstotelijk hun ideologie ook, heeft in Duitsland rechten – ook een gewelddadige nazi.’

Wel zijn E.’s ‘persoonlijke rechten’ door de beeldvorming rond de helikopterfoto geschonden, aldus de voorzitter. De rechtbank heeft dat meegewogen in haar oordeel. E. krijgt vijf jaar en drie maanden cel, haar medeverdachten tussen de twee en drie jaar.

Aan het einde van de lange zittingsdag, tegen acht uur, was er een wending: Lina E. en haar medeverdachten komen direct op vrije voeten, in afwachting van het hoger beroep.