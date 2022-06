Duitse autoriteiten: dader moordpartij Berlijn ‘psychisch zwaar labiel’

Een lerares, die met haar klas op schoolreisje was in Berlijn, kwam woensdagochtend om het leven. Beeld Reuters

De Duitse autoriteiten hebben de moordpartij gekwalificeerd als een ‘Amoktat’, wat zoveel betekent als een moordpartij door een psychisch labiel persoon. De verdachte, een 29-jarige man met zowel de Duitse als Armeense nationaliteit, is zwaar in de war. Die toestand ‘verergerde’ zich in de loop van woensdagavond, aldus Franziska Giffey, de burgemeester van Berlijn.

Met behulp van een vertaler probeert de politie nu een beeld te krijgen van de man en zijn motieven, wat wordt bemoeilijkt door ‘de deels verwarde verklaringen die hij geeft’.

Volgens weekblad Der Spiegel wordt het onderzoek uitgevoerd door de eenheid Moorddelicten van de Berlijnse politie, niet de afdeling Staatsveiligheid. Dat duidt erop dat de autoriteiten in eerste instantie uitgaan van opzet, maar niet van een politiek motief. De Berlijnse politiechef benadrukte donderdagochtend echter dat de politie momenteel ‘niets uitsluit’.

Die grausame Amoktat an der #Tauentzienstraße macht mich tief betroffen. Die Reise einer hessischen Schulklasse nach Berlin endet im Alptraum. Wir denken an die Angehörigen der Toten und an die Verletzten, darunter viele Kinder. Ihnen allen wünsche ich eine schnelle Genesung. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 8 juni 2022

Onduidelijkheid bestaat nog altijd over de ‘pamfletten’ die in de auto zijn gevonden, naar nu blijkt de auto van de zus van de dader. Volgens de Berlijnse autoriteiten hebben de aangetroffen documenten betrekking op Turkije, dat nog altijd ontkent een eeuw geleden een genocide te hebben uitgevoerd op etnische Armenen. Sindsdien staan beide volkeren op zeer gespannen voet, recent verergerd door de Armeens-Azerbeidzjaanse oorlog in 2020. Daarbij steunde en bewapende Turkije Azerbeidzjan.

Tien jaar in Duitsland

Volgens Duitse media kwam de man, geïdentificeerd als Gor H., ruim tien jaar geleden naar Duitsland en woonde hij in het Berlijnse stadsdeel Charlottenburg. Hij zou bekend zijn bij de politie wegens psychische problemen en het risico op geweld, maar niet vanwege een extremistische ideologie. Volgens een getuige in de Berlijnse krant Berliner Zeitung was de man na zijn arrestatie ‘volledig buiten zinnen’. Hij zou zowel om hulp hebben geroepen als hebben geprobeerd weg te rennen.

Woensdagochtend even voor half tien reed de man met een grijze Renault Clio in op een groep voetgangers nabij de Gedächtniskirche, aan het begin van de befaamde Kurfürstendamm in hartje West-Berlijn. Daarbij raakte hij onder meer een groep tieners uit de deelstaat Hessen, die met hun leraren op schoolreisje in Berlijn waren. Een 51-jarige lerares stierf. Inmiddels zijn dertig gewonden geïdentificeerd, waarvan veertien leerlingen. Negen mensen raakten zwaargewond, waarvan er nu zes vechten voor hun leven.

Twee getuigen vertelden vlak na de aanslag aan de Volkskrant dat de man doelbewust op de voetgangers was ingereden. ‘Hij gaf vol gas, met de mensen nog op zijn motorkap’, aldus Ferri (48) uitbater van een restaurant op de hoek waar het gebeurde. De politie bevestigt dat de man tijdens zijn daad versnelde. De auto kwam tot stilstand in de etalage van een Douglas-parfumerie zo’n 200 meter verderop, waar de bestuurder werd gearresteerd.

Het drama vond plaats tegenover de Gedächtniskirche, waarvan de toren in de Tweede Wereldoorlog kapot werd geschoten en die sindsdien – ongerepareerd – dienstdoet als gedenkteken. Op het plein rond de kerk vond in december 2016 een van de zwaarste terroristische aanslagen plaats in de Duitse geschiedenis. De afgewezen Tunesische asielzoeker Anis Amri reed toen met een gestolen vrachtwagen in op een kerstmarkt. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven, en raakten ongeveer zestig anderen gewond.

In een eerdere versie stond dat de deelstaat Hessen aan Nederland grenst. Dat klopt niet.